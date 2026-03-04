السيد Yang Chaobin من هواوي: خلق قيمة من شبكات الهواتف المحمولة يصنع عالمًا ذكيًا أفضل

برشلونة، إسبانيا, 4 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- دعا Yang Chaobin، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في هواوي، اليوم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) إلى تكثيف الجهود لضمان تمكين الجميع من الوصول إلى المسار السريع للذكاء الاصطناعي خلال المؤتمر العالمي للجوال ببرشلونة 2026 (MWC Barcelona 2026). شملت دعوته توصيات تتعلق بالطيف الترددي وقدرات الشبكات لتوسيع نطاق تقنية 5G-Advanced بهدف دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي الناشئة، ومناشدةً لتوسيع نطاق الاتصال الشامل لسد الفجوة الرقمية في المناطق التي تفتقر إلى الخدمات.

Yang Chaobin, Huawei ICT BG CEO, speaking at MWC Barcelona 2026

في كلمته الرئيسية، قال Yang: "إن عصر الذكاء يقترب بسرعة. فكل يوم تظهر تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي، وقد حان الوقت لكي تتكاتف الصناعة لإطلاق الإمكانات الكاملة لتقنية 5G-A. يجب أن نستخدم بكفاءة موارد الطيف الجديدة مثل نطاق U6 جيجاهرتز لخلق قيمة جديدة للصناعة، مع تمهيد الطريق للتطور نحو شبكات 6G".

مع ازدياد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل تحويل النص إلى فيديو والتسوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي، سيشهد استهلاك الوحدات النصية (Tokens) ارتفاعًا هائلًا. لقد ارتفع عدد الوحدات النصية المستهلكة يوميًا بمقدار 300 ضعف خلال العامين الماضيين. يعتقد Yang أن هذا يخلق فرصًا هائلة لصناعة الهاتف المحمول.

ومع ذلك، فقد سلطت هذه الإنجازات الضوء على الثغرات التي قال إن الصناعة يجب أن تعالجها. أولًا، يجب أن تتحول الشبكات من التركيز على سرعات التنزيل إلى توفير نطاق ترددي فائق الارتفاع لكلٍ من الرفع والتنزيل (Uplink & Downlink)، لدعم تبادل البيانات متعددة الوسائط بين الأجهزة والسحابة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ثانيًا، ينبغي أن توفر الشبكات اتصالًا آمنًا وموثوقًا ومنخفض التأخير للغاية، لدعم التعاون الفوري للذكاء الاصطناعي واتخاذ القرارات الذكية.

تجري أيضًا أعمال توحيد معايير شبكات 6G بالفعل، ولا يُتوقع تثبيت معاييرها قبل مارس 2029، وفقًا لمنظمة 3GPP. وأوضح Yang أن السنوات الخمس المقبلة ستشكّل فرصةً لازدهار خدمات الذكاء الاصطناعي عبر شبكات الهاتف المحمول وخلق قيمة جديدة للصناعة، شريطةَ أن يستثمر مشغلو الشبكات بفاعلية في تقنية 5G-A. حيث تلعب هذه المرحلة الانتقالية بين شبكات 5G و6G دورًا محوريًا في الصناعة بالفعل، إذ توفر سرعات رفع أعلى بعشر مرات، وتجربة فائقة لخدمات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات جديدة لإنترنت الأشياء مثل الإمكانات المُخفَّضة (RedCap) وإنترنت الأشياء السلبي (Passive IoT)، إضافة إلى دمج الذكاء الاصطناعي لتمكين قدرات شبكية متمايزة.

تم نشر 5G-A تجاريًا على نطاق واسع في أكثر من 300 مدينة حول العالم، مع توسع عمليات الإطلاق لتشمل جميع نطاقات الترددات. تتطلب المرحلة المقبلة تخصيص موارد طيف ترددي جديدة وأخرى مُعاد تخصيصها لتعزيز قدرات 5G-A، لا سيما في الدول والمناطق التي تعاني من محدودية موارد نطاق C-band. لقد أصبح نطاق U6 جيجاهرتز المفتاح لإطلاق الإمكانات الكاملة لهذه الشبكات.

بعد جولات متعددة من المناقشات خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC)، تم اعتماد نطاق U6 جيجاهرتز كنطاق ترددي رئيسي لاتصالات الهاتف المحمول المستقبلية. تدعم تقنية 5G-A هذا النطاق بالفعل، كما أن رقاقات الأجهزة السائدة وسلسلة الإمداد الخاصة بأجهزة 5G-A أصبحت ناضجة. ما يعني أن تقنية 5G-A باتت جاهزة للاستخدام التجاري واسع النطاق. لقد حث Yang الحضور في كلمته — وجميعهم من الجهات الفاعلة في قطاع الاتصالات — إلى تعميق التعاون في مجال 5G-A ونطاقات التردد مثل U6 جيجاهرتز لدعم الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي.

كان المحور الثاني في خطاب Yang هو الحاجة الملحة لمعالجة الاختلالات العالمية في الوصول الرقمي. فبحسب جمعية GSMA، ما يزال أكثر من 300 مليون شخص غير مشمولين بتغطية شبكة النطاق العريض للهواتف المحمولة. على مدار العقدين الماضيين، بذل قطاع الاتصالات جهودًا كبيرة لسد الفجوة الرقمية، إلا إن النمو السريع للذكاء الاصطناعي يزيد من هذه الفجوة. هناك حاجة إلى مبادرات أقوى للشمول الرقمي، إلى جانب استمرار الابتكار.

شجّع Yang على استكشاف إستراتيجيات أوسع للاتصال الشامل، مثل تنويع توليفات نطاقات الترددات وتصميم حلول أكثر كفاءة من حيث التكلفة. من جانبها، أطلقت هواوي حلول RuralStar المبتكرة متعددة السيناريوهات لتوفير نقاط اتصال شاملة للهواتف المحمولة لنحو 170 مليون شخص في 80 دولة، إلى جانب عدد من برامج الشمول الأخرى. تشمل هذه المبادرات فصول DigiTruck الدراسية التي توفر تدريبًا على المهارات الرقمية للطلاب في المناطق الريفية بكينيا، وخدمات مالية شاملة لسكان المناطق الريفية في بنغلاديش، إضافة إلى خدمات طبية متنقلة للقرى في الأرجنتين.

في ختام كلمته الرئيسية، دعا Yang جميع الجهات الفاعلة في القطاع إلى مواصلة العمل المشترك لتوسيع الاعتماد التجاري واسع النطاق لتقنية 5G-A، بهدف تلبية الاحتياجات الملحّة الناجمة عن خدمات الذكاء الاصطناعي الناشئة، وتمهيد الطريق للتطور نحو شبكات 6G.

ينعقد المؤتمر العالمي للجوال ببرشلونة 2026 (MWC Barcelona 2026) في الفترة من 2 مارس إلى 5 مارس في مدينة برشلونة بإسبانيا. خلال الحدث، ستعرض هواوي أحدث منتجاتها وحلولها في الجناح رقم 1H50 في القاعة 1، في مركز Fira Gran Via.

عصر الشبكات القائمة على الوكلاء يقترب الآن بسرعة، والتبني التجاري لتقنية 5G-A على نطاق واسع يكتسب زخمًا. تعمل هواوي دومًا مع شركات الاتصالات والشركاء في جميع أنحاء العالم لإطلاق العنان لجميع إمكانيات تقنية 5G-A وتمهيد الطريق للتطور إلى تقنية 6G. كما نقوم بإنشاء حلول شبكات مرتكزة على الذكاء الاصطناعي لتمكين الخدمات الذكية، والشبكات، وعناصر الشبكات (NE)؛ لتسريع النشر على نطاق واسع للشبكات المستقلة من المستوى الرابع (AN L4)، واستخدام الذكاء الاصطناعي لترقية أعمالنا الأساسية. مع الجهات الفاعلة الأخرى في الصناعة، سنقوم بإنشاء شبكات رائدة قائمة على تحقيق القيمة، وأساسات حوسبية للذكاء الاصطناعي؛ لمستقبل ذكي بالكامل.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب: https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/

الصورة -https://mma.prnewswire.com/media/2924724/image1.jpg