ZOE Energy Group fremskynder sin europæiske lokaliseringsstrategi med ny fabrik, opgraderet forretningsmodel og store ordresigneringer under Immersive Partner Summit

SHANGHAI, 31. oktober 2025 /PRNewswire/ -- ZOE Energy Group afsluttede med succes et fire dages besøg på hovedkontoret og udvekslingsprogram for sine europæiske partnere, hvilket markerede betydelige fremskridt i selskabets europæiske lokaliseringsstrategi, opgradering af kanalmodellen og ordreindhentning.

Programmet var udformet med henblik på at give de europæiske delegerede et omfattende og grundlæggende indblik i ZOE Energys end-to-end-kapaciteter. Rejseplanen omfattede rundvisninger på ZOE Energys flagskibsanlæg:

Forsknings- og udviklingscentret for energilagring i Changzhou, der viser virksomhedens teknologiske innovation og produktudviklingskompetencer.

Den intelligente produktionsfabrik i Jiaxing, der demonstrerer avancerede, automatiserede produktionsprocesser, der sikrer kvalitet og skalerbarhed.

Det operative Pingtang PV & Storage Power Station i Guizhou er et konkret bevis på ZOE Energys ekspertise inden for implementering af store, integrerede projekter inden for vedvarende energi.

Strategiske møder og præsentationer på ZOE Energy Storage Shanghai Headquarters, der muliggør indgående diskussioner om markedsstrategier og teknisk samarbejde.

Topmødet nåede sit højdepunkt med gallamiddagen "ZOE Night – Navigating the Future". Denne prestigefyldte begivenhed dannede rammen om en række vigtige meddelelser, der markerer et nyt kapitel i ZOE Energys europæiske ekspansion:

Produktlancering: Den officielle præsentation af Z BOX-C PLUS 261, den næste generation af energilagringssystemer til erhvervs- og industribrug, der er designet til at imødekomme de skiftende behov på det europæiske marked. Lokalisering milepæl: Den officielle åbning af ZOE Energy Storage's nye 6 GWh energilagringsanlæg i Ungarn, et samarbejde med Energy Pro Hungary. Denne facilitet er en hjørnesten i virksomhedens engagement i lokal produktion, reduktion af leveringstider og forbedring af forsyningskædens modstandsdygtighed for europæiske kunder. ZOE 2.0-forretningsmodel og underskrivelse af betydelig ordre: Denne nye indtægtsfokuserede model med Emaldo Group er designet til at give kunderne solide og forudsigelige investeringsafkast med en garanteret minimumsafkastmekanisme. Baseret på denne model har ZOE Energy Storage sikret en milepælsaftale om 300 MW ESS-ordre med Emaldo Group.

"Dette vellykkede partnermøde er et stærkt bevis på vores urokkelige engagement i det europæiske marked," sagde Jason Huang, formand for ZOE Energy Group. "Ved at invitere vores partnere til vores centre for ekspertise og demonstrere vores fulde kapacitet har vi skabt et stærkere fundament af tillid og fælles ambitioner."