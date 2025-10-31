ZOE Energy Group påskyndar europeisk lokaliseringsstrategi med ny fabrik, uppgraderad affärsmodell och större orderteckningar under engagerande partnermöte

SHANGHAI, 31 oktober 2025 /PRNewswire/ -- ZOE Energy Group har framgångsrikt avslutat ett dedikerat fyra dagar långt besök- och utbytesprogram på huvudkontoret för sina europeiska partner, vilket markerar betydande framsteg inom företagets europeiska lokaliseringsstrategi, uppgradering av kanalmodellen och orderanskaffning.

Programmet utformades för att ge de europeiska delegaterna en omfattande och djupgående inblick i ZOE Energys hela kapacitet från början till slut. Reseprogrammet inkluderade rundvandringar vid ZOE Energys flaggskeppsanläggningar:

Energy Storage R&D Center i Changzhou, där företagets tekniska innovation och produktutveckling demonstrerades.

Smart Manufacturing Factory i Jiaxing, som visade upp avancerade, automatiserade produktionsprocesser för kvalitet och skalbarhet.

Den operativa anläggningen Pingtang PV & Storage Power Station i Guizhou, som erbjöd konkreta bevis på ZOE Energys expertis inom implementering av storskaliga, integrerade projekt för förnybar energi.

Strategiska möten och presentationer på ZOE Energy Storage Shanghai Headquarters, som möjliggjorde fördjupade diskussioner kring marknadsstrategier och tekniskt samarbete.

Toppmötet nådde sin höjdpunkt med galamiddagen "ZOE Night – Navigating the Future". Detta prestigefyllda evenemang var plattformen för en rad stora tillkännagivanden som markerar ett nytt kapitel i ZOE Energys europeiska expansion:

Produktlansering: Det officiella avtäckandet av Z BOX-C PLUS 261, nästa generations energilagringssystem för kommersiellt och industriellt bruk, utformat för att möta de föränderliga behoven på den europeiska marknaden. Lokaliseringsmilstolpe: Den officiella invigningen av ZOE Energy Storage nya 6 GWh energilagringsfabrik i Ungern, ett samarbete med Energy Pro Hungary. Denna anläggning är en grundpelare i företagets satsning på lokal produktion, vilket minskar ledtider och stärker leveranskedjans motståndskraft för europeiska kunder. Affärsmodellen ZOE 2.0 och betydande orderteckning: Denna nya intäktsfokuserade modell tillsammans med Emaldo Group är utformad för att ge kunderna robusta och förutsägbara investeringsavkastningar tack vare en mekanism med garanterad minsta avkastning. Med denna modell har ZOE Energy Storage säkrat ett banbrytande avtal om en 300 MW ESS-order med Emaldo Group.

"Detta framgångsrika partnermöte är ett starkt bevis på vårt orubbliga engagemang för den europeiska marknaden", sade Jason Huang, ordförande för ZOE Energy Group. "Genom att samla våra partner vid våra kompetenscenter och visa upp hela vårt erbjudande har vi lagt grunden för en starkare tillit och gemensamma ambitioner."