ZOE Energy Group kiihdyttää eurooppalaista lokalisaatiostrategiaa uudella tehtaalla, päivitetyllä liiketoimintamallilla ja merkittävillä tilaussopimuksilla Immersive Partner Summitissa

SHANGHAI , 31. lokakuuta 2025 /PRNewswire/ -- ZOE Energy Group on saattanut menestyksekkäästi päätökseen nelipäiväisen vierailu- ja vaihto-ohjelman eurooppalaisille kumppaneilleen, mikä merkitsee merkittävää edistystä sen eurooppalaisessa lokalisointistrategiassa, kanavamallin päivityksessä ja tilausten hankinnassa.

Ohjelma oli suunniteltu antamaan eurooppalaisille edustajille kattava, käytännönläheinen kuva ZOE Energyn kokonaisvaltaisista valmiuksista. Ohjelmaan kuului kierros ZOE Energyn lippulaivakohteissa:

Changzhoussa sijaitsevassa energian varastoinnin tutkimus- ja kehityskeskuksessa esiteltiin yrityksen teknologista innovaatiota ja tuotekehityskykyä.

Jiaxingissa sijaitsevassa älykkäässä tuotantolaitoksessa esiteltiin edistyksellisiä, automatisoituja tuotantoprosesseja, jotka takaavat laadun ja skaalautuvuuden.

Pingtangin PV- ja varastointivoimalaitos Guizhoussa, joka tarjoaa konkreettisen todisteen ZOE Energyn asiantuntemuksesta suurten, integroitujen uusiutuvan energian hankkeiden toteuttamisessa.

Strategiset kokoukset ja esitykset ZOE Energy Storage Shanghain pääkonttorissa, jotka mahdollistivat syvälliset keskustelut markkinastrategioista ja teknisestä yhteistyöstä.

Huippukokous huipentui "ZOE Night – Navigating the Future" -gaalaillallisella. Tämä arvostettu tapahtuma toimi alustana useille tärkeille ilmoituksille, jotka merkitsevät uutta lukua ZOE Energyn Euroopan laajentumisessa:

Tuotteen lanseeraus: Seuraavan sukupolven kaupallisen ja teollisen energianvarastointijärjestelmän, Z BOX-C PLUS 261:n virallinen julkistus, joka on suunniteltu vastaamaan Euroopan markkinoiden muuttuviin tarpeisiin. Lokalisoinnin virstanpylväs: ZOE Energy Storage -yhtiön uuden 6 GWh:n energiavarastointijärjestelmän viralliset avajaiset Unkarissa, yhteistyössä Energy Pro Hungary -yhtiön kanssa. Tämä laitos on kulmakivi yhtiön sitoutumisessa paikalliseen tuotantoon, toimitusaikojen lyhentämiseen ja toimitusketjun kestävyyden parantamiseen eurooppalaisille asiakkaille. ZOE 2.0 -liiketoimintamalli ja merkittävien tilausten allekirjoittaminen: Tämä uusi Emaldo Groupin kanssa kehitetty tuloihin keskittyvä malli on suunniteltu tarjoamaan asiakkaille luotettavia ja ennustettavia sijoitustuottoja taatulla vähimmäistuottomekanismilla. Tämän mallin pohjalta ZOE Energy Storage on solminut merkittävän 300 MW:n ESS-tilaussopimuksen Emaldo Groupin kanssa.

"Tämä menestyksekäs kumppanikokous on vahva osoitus vakaasta sitoutumisestamme Euroopan markkinoille", sanoi ZOE Energy Groupin puheenjohtaja Jason Huang. "Tuomalla kumppanimme osaamiskeskuksiimme ja esittelemällä koko osaamisemme olemme rakentaneet vahvemman perustan luottamukselle ja yhteisille tavoitteille."