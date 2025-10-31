-ZOE Energy Group impulsa su estrategia de localización europea con una nueva fábrica, un modelo de negocio mejorado y la firma de importantes pedidos durante la Cumbre de Socios Inmersiva

SHANGHAI , 31 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- ZOE Energy Group concluyó con éxito un programa de intercambio y visita a su sede central de cuatro días para sus socios europeos, lo que representa un avance significativo en su estrategia de localización en Europa, la mejora de su modelo de distribución y la captación de pedidos.

El programa se diseñó para ofrecer a los delegados europeos una visión integral y práctica de las capacidades de ZOE Energy. El itinerario incluyó visitas a las principales instalaciones de la compañía :

El Centro de I+D de Almacenamiento de Energía en Changzhou, que muestra la innovación tecnológica y la capacidad de desarrollo de productos de la empresa.

La Fábrica de Fabricación Inteligente en Jiaxing, que exhibe procesos de producción automatizados y avanzados que garantizan la calidad y la escalabilidad.

La Central Fotovoltaica y de Almacenamiento de Pingtang, en Guizhou, que ofrece una prueba tangible de la experiencia de ZOE Energy en el despliegue de proyectos de energía renovable integrados a gran escala.

Reuniones y presentaciones estratégicas en la sede central de ZOE Energy Storage en Shanghái, que facilitan debates en profundidad sobre estrategias de mercado y colaboración técnica.

La cumbre alcanzó su punto culminante con la cena de gala "ZOE Night – Navegando el Futuro". Este prestigioso evento sirvió de plataforma para una serie de importantes anuncios que marcan un nuevo capítulo en la expansión europea de ZOE Energy:

Lanzamiento de producto: Presentación oficial del Z BOX-C PLUS 261, el sistema de almacenamiento de energía comercial e industrial de última generación, diseñado para satisfacer las necesidades cambiantes del mercado europeo. Hito de localización: Inauguración oficial de la nueva planta de almacenamiento de energía de 6 GWh de ZOE Energy Storage en Hungría, un proyecto conjunto con Energy Pro Hungary. Esta instalación es fundamental para el compromiso de la empresa con la producción local, la reducción de los plazos de entrega y la mejora de la resiliencia de la cadena de suministro para sus clientes europeos. Modelo de negocio ZOE 2.0 y firma de un importante pedido: Este nuevo modelo, centrado en los ingresos y en colaboración con Emaldo Group, está diseñado para proporcionar a los clientes rentabilidades de inversión sólidas y predecibles mediante un mecanismo de retorno mínimo garantizado. Gracias a este modelo, ZOE Energy Storage ha firmado un acuerdo histórico con Emaldo Group para un pedido de 300 MW de sistemas de almacenamiento de energía.

"Esta exitosa cumbre de socios es una poderosa prueba de nuestro firme compromiso con el mercado europeo", declaró Jason Huang, presidente de ZOE Energy Group. "Al reunir a nuestros socios en nuestros centros de excelencia y demostrar nuestras capacidades integrales, hemos consolidado una base más sólida de confianza y ambición compartida".