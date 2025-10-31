ZOE Energy Group urychluje strategii lokalizace v Evropě díky nové továrně, vylepšenému obchodnímu modelu a podepsání významných zakázek během intenzivního partnerského summitu
News provided byZOE Energy Storage
Oct 31, 2025, 09:43 ET
ŠANGHAJ , 31. října 2025 /PRNewswire/ -- Společnost ZOE Energy Group úspěšně zakončila čtyřdenní program návštěvy a výměny pro své evropské partnery přímo ve svém sídle, který znamenal významný pokrok v její strategii lokalizace v Evropě, vylepšení distribučního modelu a získání zakázek.
Program byl navržen tak, aby evropským delegátům poskytl komplexní přehled o úhrnných schopnostech společnosti ZOE Energy ze základní úrovně. Součástí programu byly prohlídky vlajkových zařízení společnosti ZOE Energy:
- Centrum výzkumu a vývoje v oblasti skladování energie v Čchang-čou, které představuje technologické inovace a schopnosti společnosti v oblasti vývoje produktů.
- Továrna na inteligentní výrobu v Ťia-singu, která demonstruje pokročilé automatizované výrobní procesy zajišťující kvalitu a škálovatelnost.
- Provozní fotovoltaická a akumulační elektrárna Pching-tchang v Kuej-čou, která nabízí hmatatelný důkaz odborných znalostí společnosti ZOE Energy při realizaci rozsáhlých integrovaných projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie.
- Strategická setkání a prezentace v sídle společnosti ZOE Energy Storage v Šanghaji, která umožnila hloubkové diskuse o tržních strategiích a technické spolupráci.
Vrcholem summitu byla slavnostní večeře „Noc se ZOE – navigace budoucností". Tato prestižní akce sloužila jako platforma pro řadu významných oznámení, která znamenají novou kapitolu v evropské expanzi společnosti ZOE Energy:
- Uvedení produktu: Oficiální představení Z BOX-C PLUS 261, komerčního a průmyslového systému pro skladování energie nové generace, navrženého tak, aby vyhovoval měnícím se potřebám evropského trhu.
- Milník v lokalizaci: Oficiální otevření nové továrny ZOE Energy Storage na výrobu systémů pro skladování energie o kapacitě 6 GWh v Maďarsku, která vznikla ve spolupráci se společností Energy Pro Hungary. Tento závod je základním kamenem závazku společnosti k místní výrobě, zkrácení dodacích lhůt a zvýšení odolnosti dodavatelského řetězce pro evropské zákazníky.
- Obchodní model ZOE 2.0 a podepsání významné zakázky: Tento nový model zaměřený na výnosy s Emaldo Group je navržen tak, aby klientům poskytoval značné a předvídatelné výnosy z investic s mechanismem garantovaného minimálního výnosu. Na základě tohoto modelu uzavřela společnost ZOE Energy Storage s Emaldo Group významnou smlouvu na dodávku systému skladování energie o výkonu 300 MW.
„Úspěšný summit partnerů je jasným důkazem našeho neochvějného závazku vůči evropskému trhu," řekl Jason Huang, předseda představenstva společnosti ZOE Energy Group. „Tím, že jsme své partnery pozvali do svých center excelence a předvedli jim své komplexní schopnosti, jsme vybudovali pevnější základ důvěry a společných ambicí."
WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?
Newsrooms &
Influencers
Digital Media
Outlets
Journalists
Opted In
Share this article