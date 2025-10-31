ZOE Energy Group beschleunigt europäische Lokalisierungsstrategie mit neuer Fabrik, modernisiertem Geschäftsmodell und wichtigen Auftragsunterzeichnungen während eines immersiven Partner-Gipfels

SHANGHAI, 31. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die ZOE Energy Group hat ein viertägiges Besuchs- und Austauschprogramm für ihre europäischen Partner erfolgreich abgeschlossen und damit bedeutende Fortschritte bei ihrer europäischen Lokalisierungsstrategie, der Verbesserung des Vertriebsmodells und der Auftragsakquise gemacht.

Das Programm wurde entwickelt, um den europäischen Delegierten einen umfassenden Überblick über die End-to-End-Fähigkeiten von ZOE Energy zu geben. Auf dem Programm standen Besichtigungen der Vorzeigeeinrichtungen von ZOE Energy:

Das Forschungs- und Entwicklungszentrum für Energiespeicherung in Changzhou zeigte, wie gut das Unternehmen in Sachen technologische Innovation und Produktentwicklung ist.

Die Smart Manufacturing Factory in Jiaxing zeigte moderne, automatisierte Produktionsprozesse, die für Qualität und Skalierbarkeit sorgen.

Das in Betrieb genommene PV- und Speicherkraftwerk Pingtang in Guizhou ist ein klarer Beweis für die Kompetenz von ZOE Energy bei der Umsetzung großer, integrierter Projekte im Bereich erneuerbare Energien.

Strategische Meetings und Präsentationen in der ZOE Energy Storage-Zentrale in Shanghai erleichterten intensive Gespräche über Marktstrategien und technische Zusammenarbeit.

Der Gipfel hat mit dem Galadinner „ZOE Night – Navigating the Future" seinen Höhepunkt erreicht. Diese coole Veranstaltung war die Bühne für eine Reihe wichtiger Ankündigungen, die ein neues Kapitel in der europäischen Expansion von ZOE Energy einläuten:

Produktlaunch: Die offizielle Vorstellung der Z BOX-C PLUS 261, des gewerblichen und industriellen Energiespeichersystems der nächsten Generation, das auf die sich entwickelnden Bedürfnisse des europäischen Marktes zugeschnitten ist. Meilenstein der Lokalisierung: Die offizielle Eröffnung der neuen 6-GWh-Energiespeicheranlage von ZOE Energy Storage in Ungarn, die zusammen mit Energy Pro Hungary gebaut wurde. Diese Anlage ist ein Eckpfeiler des Engagements des Unternehmens für die lokale Produktion, die Verkürzung der Lieferzeiten und die Verbesserung der Stabilität der Lieferkette für europäische Kunden. Geschäftsmodell 2.0 von ZOE und Unterzeichnung eines bedeutenden Auftrags: Dieses neue ertragsorientierte Modell mit der Emaldo Group soll den Kunden mit dem Mechanismus der garantierten Mindestrendite solide und vorhersehbare Anlagerenditen bieten. Auf der Grundlage dieses Modells hat ZOE Energy Storage einen bahnbrechenden Vertrag über einen 300-MW-ESS-Auftrag mit der Emaldo Group abgeschlossen.

„Dieser erfolgreiche Partnergipfel ist ein starkes Zeichen für unser starkes Engagement auf dem europäischen Markt", meinte Jason Huang, der Vorsitzende der ZOE Energy Group. „Durch die Einladung unserer Partner in unsere Kompetenzzentren und die Demonstration unserer umfassenden Fähigkeiten haben wir eine stärkere Grundlage für Vertrauen und gemeinsame Ambitionen geschaffen."