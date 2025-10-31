ZOE Energy Group ускоряет стратегию своей локализации в Европе благодаря новому заводу, обновленной бизнес-модели и подписанию крупных заказов в ходе масштабного саммита партнеров

ШАНХАЙ, 31 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- ZOE Energy Group успешно завершила специальную четырехдневную программу посещения головного офиса и обмена опытом для своих европейских партнеров, что стало значительным шагом вперед в реализации ее европейской стратегии локализации, модернизации каналов сбыта и получения заказов.

Программа была разработана так, чтобы помочь европейским участникам составить всестороннее и наглядное представление о комплексных возможностях ZOE Energy. В рамках программы были организованы экскурсии на следующие флагманские объекты ZOE Energy:

Центр исследований и разработок в сфере накопления и хранения энергии в городском округе Чанчжоу (Changzhou), демонстрирующий технологические инновации и опыт компании в области разработки продукции.

«Умное» предприятие в городском округе Цзясин (Jiaxing), представляющее передовые автоматизированные производственные процессы, обеспечивающие качество и масштабируемость.

Солнечная электростанция с системой накопления энергии, действующая в городе Пинтан (Pingtang) провинции Гуйчжоу (Guizhou) и наглядно подтверждающая опыт ZOE Energy по реализации крупномасштабных комплексных проектов в области возобновляемой энергетики.

Штаб-квартира ZOE Energy Storage в Шанхае (Shanghai), где прошли стратегические встречи и презентации, посвященные углубленному обсуждению рыночных стратегий и технического сотрудничества

Кульминацией саммита стал гала-ужин «ZOE Night – Navigating the Future» (Вечер с ZOE — Прокладываем путь в будущее). Это престижное событие послужило форумом для ряда важных анонсов, которые знаменуют собой новую главу в расширении присутствия ZOE Energy в Европе:

Запуск продукта. Официальная презентация Z BOX-C PLUS 261 — системы накопления и хранения энергии нового поколения для коммерческого и промышленного применения, разработанной для удовлетворения растущих потребностей европейского рынка. Важная веха на пути к локализации. Официальное открытие нового завода по производству систем накопления энергии ZOE Energy Storage мощностью 6 ГВт•ч в Венгрии, созданного в сотрудничестве с Energy Pro Hungary. Это предприятие является наглядным свидетельством приверженности компании развитию локального производства, сокращению сроков выполнения заказов и повышению устойчивости цепочки поставок для европейских клиентов. Бизнес-модель ZOE 2.0 и подписание крупного заказа. Новая модель, ориентированная на получение дохода и реализуемая совместно с Emaldo Group, призвана обеспечить клиентам стабильную и предсказуемую отдачу от инвестиций с механизмом гарантированного минимального дохода. Опираясь на эту модель, ZOE Energy Storage заключила историческое соглашение с Emaldo Group на поставку системы накопления и хранения энергии (ESS) мощностью 300 МВт.

«Этот успешный саммит партнеров является убедительным свидетельством нашей непоколебимой приверженности европейскому рынку, — заявил Джейсон Хуан (Jason Huang), председатель правления ZOE Energy Group. — Приглашая партнеров в наши центры передового опыта и демонстрируя наши комплексные возможности, мы создаем более прочную основу для доверия и общих целей».