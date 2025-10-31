ZOE Energy Group akselererer europeisk lokaliseringsstrategi med ny fabrikk, oppgradert forretningsmodell og store ordreunderskrivelser under Immersive Partner Summit

SHANGHAI, 31. oktober 2025 /PRNewswire/ -- ZOE Energy Group hadde en vellykket avslutning av det dedikerte fire dager lange HQ-besøket og utvekslingsprogrammet for sine europeiske partnere, og markerte betydelige skritt i selskapets europeiske lokaliseringsstrategi, kanalmodelloppgradering og ordreoppkjøp.

Programmet var utformet for å gi europeiske delegater omfattende grunnleggende innsikter i ZOE Energys ende-til-ende-kapasiteter. Reiseruten bestod av omvisninger i ZOE Energys flaggskipfasiliteter:

Energy Storage R&D Center i Changzhou, som viser selskapets teknologiske innovasjon og produktutviklingsferdighet

Smart Manufacturing Factory i Jiaxing, som demonstrerer avanserte automatiserte produksjonsprosesser som sikrer kvalitet og skalerbarhet

Den operative Pingtang PV & Storage Power Station i Guizhou, som representerer ZOE Energys kompetanse innen det å implementere integrerte fornybare energiprosjekter på stor skala

Strategiske møter og presentasjoner ved hovedkvarteret ZOE Energy Storage Shanghai Headquarters, som legger til rette for dypgående diskusjoner om markedsstrategier og teknisk samarbeid.

Toppmøtet nådde sitt høydepunkt med gallakvelden «ZOE Night Navigating the Future». Denne prestisjefylte begivenheten fungerte som plattform for en kaskade av store kunngjøringer som markerer et nytt kapittel i ZOE Energys europeiske ekspansjon:

Produktlansering: Den offisielle presentasjonen av Z BOX-C PLUS 261 – neste generasjons kommersielle og industrielle energilagringssystem som er designet for å møte de utviklende behovene i det europeiske markedet. En milepæl innen lokalisering: Den offisielle innvielsen av ZOE Energy Storages nye 6 GWh energilagringsanlegg i Ungarn – en felles innsats med Energy Pro Ungarn. Dette anlegget er en hjørnestein i selskapets forpliktelse til lokal produksjon, reduserer leveringstiden og forbedrer forsyningskjedens motstandskraft for europeiske kunder. Forretningsmodellen ZOE 2.0 og signering av betydelige ordrer: Denne nye fortjenestefokuserte modellen med Emaldo Group er utformet for å gi kunder robuste og forutsigbare investeringsavkastninger med mekanismen for garantert minimumsavkastning. Basert på denne modellen har ZOE Energy Storage sikret en banebrytende avtale om en 300MW ESS-ordre med Emaldo Group.

«Dette vellykkede partnertoppmøtet er et kraftig bevis på vår urokkelige forpliktelse til det europeiske markedet», sa Mr. Jason Huang, formann for ZOE Energy Group. «Ved å bringe våre partnere til sentrene våre for fortreffelighet og demonstrere våre full-stack-evner, har vi bygget et sterkere grunnlag for tillit og en felles ambisjon».