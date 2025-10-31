ZOE Energy Group urýchľuje stratégiu lokalizácie v Európe s novou továrňou, modernizovaným obchodným modelom a získaním zásadných objednávok na partnerskom samite
Oct 31, 2025, 09:29 ET
ŠANGHAJ, 31. október 2025 /PRNewswire/ -- Skupina ZOE Energy Group úspešne ukončila štvordňový program návštevy ústredia a výmeny pre svojich európskych partnerov, čím dosiahla významný pokrok v stratégii európskej lokalizácie, modernizácii modelu kanálov a získavaní objednávok.
Program bol zostavený tak, aby poskytol európskym delegátom komplexný a priamočiary prehľad o komplexných možnostiach spoločnosti ZOE Energy. Program zahŕňal prehliadky hlavných prevádzok spoločnosti ZOE Energy:
- Centrum výskumu a vývoja zamerané na skladovanie energie v meste Changzhou, ktoré predstavuje technologické inovácie a zdatnosť spoločnosti vo vývoji produktov.
- Inteligentná továreň v meste Jiaxing, ktorá demonštruje pokročilé, automatizované výrobné procesy zabezpečujúce kvalitu a škálovateľnosť.
- Prevádzkovaná fotovoltická a akumulačná elektráreň Pingtang v Guizhou, ktorá ponúka hmatateľný dôkaz odbornosti spoločnosti ZOE Energy v oblasti zavádzania rozsiahlych integrovaných projektov obnoviteľnej energie.
- Strategické stretnutia a prezentácie v ústredí ZOE Energy Storage v Šanghaji, ktoré podporili hĺbkové diskusie o trhových stratégiách a technickej spolupráci.
Vrcholom samitu bola slávnostná večera s názvom „ZOE Night – Navigating the Future" (Noc ZOE – orientácia v budúcnosti). Toto prestížne podujatie poslúžilo ako platforma pre sériu významných oznámení, ktoré predstavujú novú kapitolu v európskej expanzii spoločnosti ZOE Energy:
- Uvedenie produktov na trh: Oficiálne predstavenie Z BOX-C PLUS 261, komerčného a priemyselného systému skladovania energie novej generácie, ktorý je navrhnutý tak, aby spĺňal vyvíjajúce sa potreby európskeho trhu.
- Míľnik v lokalizácii: Oficiálne otvorenie nového závodu na skladovanie energie spoločnosti ZOE Energy Storage s kapacitou 6 GWh v Maďarsku, ktorý je výsledkom spoločného projektu so spoločnosťou Energy Pro Hungary. Toto zariadenie predstavuje základný kameň záväzku spoločnosti k lokálnej výrobe, skracovaniu dodacích lehôt a zvyšovaniu odolnosti dodávateľského reťazca pre európskych klientov.
- Obchodný model ZOE 2.0 a získavanie zásadných objednávok: Tento nový model zameraný na výnosy so spoločnosťou Emaldo Group je navrhnutý tak, aby klientom poskytoval stabilné a predvídateľné investičné výnosy s mechanizmom garantovaného minimálneho výnosu. Na základe tohto modelu uzavrela spoločnosť ZOE Energy Storage prelomovú zmluvu so skupinou Emaldo na objednávku 300 MW ESS.
„Tento úspešný partnerský samit je silným dôkazom nášho neochvejného záväzku voči európskemu trhu," povedal pán Jason Huang, predseda predstavenstva skupiny ZOE Energy Group. „Tým, že sme partnerom predstavili naše centrá excelentnosti a demonštrovali naše komplexné schopnosti, sme postavili silnejší základ dôvery a spoločných ambícií."
