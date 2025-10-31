ZOE Energy Group przyspiesza strategię lokalizacji w Europie dzięki nowej fabryce, ulepszonemu modelowi biznesowemu i pozyskaniu kluczowych zamówień podczas immersyjnego szczytu partnerskiego

SZANGHAJ , 31 października 2025 r. /PRNewswire/ -- ZOE Energy Group z powodzeniem zakończyła czterodniowy program oprowadzania i wymiany w swojej siedzibie głównej przeznaczony dla europejskich partnerów, co stanowi istotny krok naprzód w realizacji strategii lokalizacji działalności w Europie, modernizacji modelu kanałów sprzedaży oraz pozyskiwaniu nowych zamówień.

Program został zaprojektowany tak, aby zapewnić europejskim delegatom kompleksowy, praktyczny wgląd w pełne możliwości operacyjne ZOE Energy. Plan wizyty obejmował zwiedzanie kluczowych obiektów firmy ZOE Energy:

Centrum badawczo-rozwojowego magazynowania energii w Changzhou prezentującego potencjał innowacyjny i kompetencje w zakresie rozwoju produktów.

Inteligentnej fabryki produkcyjnej w Jiaxing, w której zademonstrowano zaawansowane, zautomatyzowane procesy wytwórcze zapewniające wysoką jakość i skalowalność.

Działającej stacji fotowoltaicznej i magazynowania energii Pingtang w prowincji Guizhou, będącej namacalnym dowodem wiedzy i doświadczenia ZOE Energy w realizacji dużych zintegrowanych projektów zasilanych odnawialnymi źródłami energii.

Spotkań strategicznych i prezentacji w siedzibie głównej ZOE Energy Storage w Szanghaju umożliwiających pogłębione dyskusje na temat strategii rynkowych i współpracy technicznej.

Kulminacyjnym punktem szczytu była uroczysta kolacja „ZOE Night - Navigating the Future (Wieczór z ZOE - w kierunku przyszłości)". To prestiżowe wydarzenie stało się platformą dla szeregu ważnych ogłoszeń, które wyznaczają nowy rozdział w ekspansji ZOE Energy w Europie:

Premiera produktu: oficjalna prezentacja Z BOX-C PLUS 261, nowej generacji systemu magazynowania energii dla sektora komercyjnego i przemysłowego, zaprojektowanego w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb rynku europejskiego. Kamień milowy lokalizacji: oficjalne otwarcie nowego zakładu produkcyjnego systemów magazynowania energii o mocy 6 GWh na Węgrzech, realizowanego wspólnie z firmą Energy Pro Hungary. Ten obiekt stanowi kluczowy element ukierunkowania firmy na lokalną produkcję, skrócenie czasu dostaw oraz zwiększenie trwałości łańcucha dostaw dla europejskich klientów. Model biznesowy ZOE 2.0 i pozyskanie znaczących zamówień: Nowy model przychodowy opracowany we współpracy z grupą Emaldo ma zapewniać klientom stabilne i przewidywalne zwroty z inwestycji dzięki mechanizmowi gwarantowanego minimalnego zwrotu. Na podstawie tego modelu ZOE Energy Storage zawarła przełomową umowę z Emaldo Group na realizację zamówienia na system magazynowania energii o mocy 300 MW.

„Zakończony sukcesem szczyt partnerski zdecydowanie potwierdza nasze stałe zaangażowanie w rozwój działalności na rynku europejskim - powiedział Jason Huang, prezes ZOE Energy Group. - Zapraszając partnerów do centrów doskonałości i prezentując pełen zakres naszych możliwości, zbudowaliśmy mocniejsze fundamenty zaufania i wspólnej wizji rozwoju".