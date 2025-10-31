ZOE Energy Group accélère sa stratégie de localisation en Europe avec une nouvelle usine, un modèle commercial amélioré et la signature d'importantes commandes lors du sommet immersif des partenaires

SHANGHAI, 31 octobre 2025 /PRNewswire/ -- ZOE Energy Group a conclu avec succès une visite de quatre jours de son siège social et un programme d'échange pour ses partenaires européens, marquant des avancées significatives dans sa stratégie de localisation européenne, la mise à niveau de son modèle de distribution et l'acquisition de commandes.

Le programme a été conçu pour fournir aux délégués européens une vue d'ensemble des capacités de ZOE Energy de bout en bout. L'itinéraire comprenait des visites des installations phares de ZOE Energy :

Le centre de R&D sur le stockage d'énergie de Changzhou qui illustre l'innovation technologique et l'excellence de l'entreprise en matière de développement de produits.

L'usine de fabrication intelligente de Jiaxing, qui présente des processus de production avancés et automatisés garantissant la qualité et l'évolutivité.

La centrale photovoltaïque et de stockage de Pingtang, située dans le Guizhou, qui est opérationnelle et qui constitue une preuve tangible de l'expertise de ZOE Energy dans le déploiement de projets d'énergie renouvelable intégrés à grande échelle.

Des réunions et présentations stratégiques au siège de ZOE Energy Storage Shanghai, facilitant des discussions approfondies sur les stratégies de marché et la collaboration technique.

Le sommet a atteint son apogée lors du dîner de gala « ZOE Night - Navigating the Future ». Cet événement prestigieux a servi de plateforme à une cascade d'annonces majeures qui marquent un nouveau chapitre dans l'expansion européenne de ZOE Energy :

Lancement de produit : dévoilement officiel du Z BOX-C PLUS 261, le système de stockage d'énergie commercial et industriel de la prochaine génération, conçu pour répondre aux besoins évolutifs du marché européen. Jalon de localisation : inauguration officielle de la nouvelle usine de stockage d'énergie ZOE Energy Storage, d'une capacité de 6 GWh, en Hongrie, dans le cadre d'un projet commun avec Energy Pro Hungary. Cette installation constitue la pierre angulaire de l'engagement de l'entreprise en faveur de la production locale, de la réduction des délais et de l'amélioration de la résilience de la chaîne d'approvisionnement pour les clients européens. Modèle d'entreprise ZOE 2.0 et signature de commandes importantes : ce nouveau modèle axé sur les revenus avec le groupe Emaldo est conçu pour fournir aux clients des rendements d'investissement solides et prévisibles grâce au mécanisme de rendement minimum garanti. Sur la base de ce modèle, ZOE Energy Storage a conclu un accord majeur portant sur une commande de 300 MW de systèmes de stockage d'énergie (ESS) avec le groupe Emaldo.

« La réussite de ce sommet des partenaires est un témoignage fort de notre engagement inébranlable envers le marché européen », a déclaré M. Jason Huang, président du ZOE Energy Group. « En amenant nos partenaires dans nos centres d'excellence et en démontrant nos capacités complètes, nous avons construit une base plus solide de confiance et d'ambition partagée ».