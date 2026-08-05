Bybit.eu amplia l'offerta europea grazie alla licenza di istituto di moneta elettronica ottenuta da Bybit Payments GmbH

La licenza consentirà di offrire servizi regolamentati di moneta elettronica e di pagamento sulla piattaforma Bybit.eu, oltre ai servizi in cripto-attività.

VIENNA, 5 agosto 2026 /PRNewswire/ -- Bybit.eu ha annunciato oggi che l'Autorità austriaca dei mercati finanziari (FMA) ha concesso a Bybit Payments GmbH una licenza di istituto di moneta elettronica (IMEL).

Bybit Payments GmbH fornirà servizi regolamentati di moneta elettronica e di pagamento attraverso la piattaforma Bybit.eu. I servizi in cripto-attività sulla stessa piattaforma sono forniti separatamente da Bybit EU GmbH, fornitore austriaco di servizi in cripto-attività autorizzato ai sensi del regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCAR) dal maggio 2025.

Per conformarsi ai requisiti normativi, le due entità austriache dispongono di autorizzazioni e responsabilità normative distinte. Bybit EU GmbH detiene l'autorizzazione MiCAR per i servizi in cripto-attività, mentre Bybit Payments GmbH detiene la licenza IMEL per i servizi di moneta elettronica e di pagamento. I rispettivi servizi saranno riuniti attraverso la piattaforma Bybit.eu per offrire un'esperienza più integrata ai clienti in Europa.

"L'Europa si sta affermando come il punto di riferimento globale per il modo in cui gli asset digitali e i servizi finanziari possono evolvere insieme nel quadro di una chiara regolamentazione", ha dichiarato Georg Harer, Managing director di Bybit EU GmbH e Bybit Payments GmbH.

"La licenza IMEL concessa a Bybit Payments GmbH rappresenta un traguardo importante nel nostro impegno a lungo termine per l'Europa. Insieme all'autorizzazione MiCAR detenuta da Bybit EU GmbH, crea basi normative complementari per collegare cripto-attività, pagamenti e servizi finanziari quotidiani attraverso la piattaforma Bybit.eu".

La licenza IMEL fornisce a Bybit Payments GmbH la base normativa per future funzionalità di pagamento, che possono includere pagamenti da persona a persona, servizi di moneta elettronica, autenticazione forte del cliente, funzionalità di open banking, soluzioni di pagamento per i commercianti e future iniziative nel settore delle carte, man mano che tali servizi verranno introdotti conformemente ai requisiti applicabili.

"Questa licenza consente a Bybit Payments GmbH di sviluppare funzionalità di pagamento regolamentate che integrano i servizi in cripto-attività offerti da Bybit EU GmbH. Mantenere una netta separazione tra le due entità regolamentate è fondamentale. Ciascuna entità fornirà servizi entro il perimetro delle proprie autorizzazioni, mentre i clienti potranno accedere a tali servizi attraverso la piattaforma Bybit.eu", ha dichiarato Bernhard Krick, Managing director di Bybit Payments GmbH.

La licenza IMEL permetterà inoltre a Bybit Payments GmbH di sviluppare relazioni strategiche con istituti finanziari, fornitori di servizi di pagamento e partner aziendali, riducendo nel tempo la dipendenza da infrastrutture di pagamento di terze parti.

Ulteriori informazioni, comprese le date precise di lancio dei prodotti e i dettagli sulla distribuzione a livello europeo, saranno comunicate prossimamente.

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Informazioni su Bybit EU

Bybit.eu è la piattaforma europea attraverso la quale i servizi sono resi disponibili da entità Bybit regolamentate separatamente.

Bybit EU GmbH è un fornitore austriaco di servizi in cripto-attività autorizzato ai sensi del MiCAR. Fornisce servizi in cripto-attività a clienti nello Spazio economico europeo, ad eccezione di Malta, attraverso la piattaforma Bybit.eu.

Bybit EU GmbH è autorizzata a fornire servizi quali:

custodia e amministrazione di cripto-attività per conto della clientela;

cambio di cripto-attività contro fondi;

cambio di cripto-attività contro altre cripto-attività;

collocamento di cripto-attività; e

servizi di trasferimento di cripto-attività per conto della clientela.

Bybit EU GmbH non gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività e non fornisce consulenza in materia di investimenti.

Bybit Payments GmbH è un istituto austriaco di moneta elettronica autorizzato dalla FMA. Fornirà servizi regolamentati di moneta elettronica e di pagamento attraverso la piattaforma Bybit.eu man mano che tali servizi saranno introdotti.

I servizi di Bybit EU GmbH e Bybit Payments GmbH sono soggetti alle rispettive autorizzazioni normative, alle condizioni applicabili e alla disponibilità nella rispettiva giurisdizione.

Contatto per i media: [email protected]

Sito web: www.bybit.eu

Esclusione di responsabilità: il presente comunicato stampa ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti né un'offerta di acquisto o di vendita di asset digitali. I prodotti e i servizi qui menzionati sono soggetti alle leggi e ai regolamenti applicabili nelle rispettive giurisdizioni e potrebbero non essere disponibili in alcune aree.