カバラン ディスティラリー リザーブ ピーテッド モルトがTWSCの2024年「ベスト・オブ・ザ・ベスト」を受賞

台湾のディスティラリーが6年間で4回目となる東京での最優秀賞を受賞

台北, 2024年8月6日 /PRNewswire/ -- カバラン ディスティラリーは、日本で開催された2024年東京ウイスキー&スピリッツコンペティション(TWSC)で再び最高の栄誉を獲得しました。

今回「カバラン 蒸留所限定モルト ピーティカスク カスクストレングス シングルモルトウイスキー」は昨年に続き二度にわたりベスト・オブ・ザ・ベストを受賞。当社のブランドの成長に大きな役割を果たしてきています。

カバランウイスキーのCEOであるリー・ユーディンが、TWSC実行委員会の土屋守委員長から名誉ある「ベスト・オブ・ザ・ベスト・シングルモルトウイスキー2024」の賞状を受け取る ディスティラリー リザーブ ピーテッドモルトは2024年ベスト・オブ・ベストを受賞

アジア最高峰のウイスキーコンペティションで認められたことを大変光栄であり、6年間の間台湾のディスティラリーとして4度のシングルモルト・ウイスキー・オブ・2024を受賞しました。

賞を受け取ったカバランの.最高経営責任者(CEO)を務めるリー・ユーディンは、TWSCの審査員による受賞に感謝しました。

「日本は常に、カバランの主要な輸出市場となってきました。当社のブランドの成長に大きな役割を果たしてきていますアジア最高峰のウイスキーコンペティションで認められたことを大変うれしく思思います。

当社は引き続き進化し続け、確固たる決意を持ってウイスキー業界に貢献し続けます。」

カバラン 蒸留所限定モルト ピーティカスク カスクストレングス シングルモルトウイスキーに加え、他の2つのウイスキー「カバラン クラシック シングルモルト ウイスキー」と「カバラン トリプルシェリーカスク シングルモルト ウイスキー」が3年連続で金メダルを獲得しました。これら3作品TWSCの名誉ある「殿堂」に昇格します。

カバランはTWSCコンペティションにおいて合計13個の金メダルを獲得しており、そのうち2つの作品において「最高金賞」を受賞しました。

カバランはこれまでに、国際コンペティションで903個の金メダルを獲得しています。

2019年に創設された「東京ウイスキー&スピリッツコンペティション」は、スコットランド、アイルランド、アメリカ、カナダ、インド、台湾など、主要なウイスキー生産国からのエントリーが集まるアジア最高峰のウイスキーコンペティションとして表彰を行っています。

ベスト・オブ・ザ・ベスト(Best of the Best):

カバラン 蒸留所限定モルト ピーティカスク カスクストレングス シングルモルトウイスキー

殿堂入り:

カバラン クラシック シングルモルト ウイスキー

カバラン 蒸留所限定モルト ピーティカスク カスクストレングス シングルモルトウイスキー

カバラン トリプル シェリー カスク シングルモルト ウイスキー

最高金賞:

カバラン ディスティラリー リザーブ ピーテッドモルト シングル カスク ストレングス シングルモルト ウイスキー

カバラン ポート樽 シングルモルト ウイスキー

金賞:

カバラン トリプル シェリー カスク シングルモルト ウイスキー

カバラン ディスティラリー セレクトNo.1 シングルモルト ウイスキー

カバラン ディスティラリー シェリー カスク フィニッシュ シングルモルト ウイスキー

カバラン ディスティラリー ヴィーニョ バリック フィニッシュ シングルモルト ウイスキー

カバラン ソリスト フィノ シェリー シングル カスク ストレングス シングルモルト ウイスキー

カバラン ディスティラリー リザーブ マデイラ カスク シングル カスク ストレングス シングルモルト ウイスキー

カバラン ソリストポート シングル カスク ストレングス シングルモルト ウイスキー

カバラン クラシック シングルモルト ウイスキー

カバラン ディスティラリー セレクトNo.2 シングルモルト ウイスキー

カバラン ワインオーク シングルモルト ウイスキー

カバラン ソリスト PX シェリー シングル カスク ストレングス シングルモルト ウイスキー

