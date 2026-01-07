セクトラ、国内初のデジタルパソロジープロジェクトを始動 ― がん診断向上と治療リードタイム短縮を推進

スウェーデン、リンシェーピン, 2026年1月8日 /PRNewswire/ -- 国際的な医療技術・サイバーセキュリティ企業であるセクトラ（Sectra、STO: SECT B）は、販売パートナーである松浪硝子工業株式会社と協力し、日本国内初となるデジタルパソロジープロジェクトの導入フェーズを開始しました。今回のプロジェクトは、セクトラにとって日本国内のデジタルパソロジー市場への本格参入を象徴する重要なマイルストーンであり、同社の技術が診断能力を向上させ、進化し続ける日本のヘルスケアニーズを支援する可能性を示すものです。

「亀田メディカルセンターとの協働により、Sectraにとって日本初となるデジタルパソロジープロジェクトを開始できることは、我々にとって極めて重要なマイルストーンです。

Sectra's digital pathology module (PRNewsfoto/Sectra)

このような権威ある医療機関から当社のソリューションが採用されるという栄誉に浴し、福岡順也先生と密接に連携できることは日本の医療機関の皆様にとって『信頼されるパートナー』となり、デジタルパソロジーの導入支援を通じて診断の効率化と患者ケアの向上に貢献していくという、当社の強いコミットメントを示すものです。」

―― Sectra AB 社長兼CEO、トルビョルン・クロナンダー（Torbjörn Kronander）

亀田メディカルセンターにおけるSectraのデジタルパソロジー・モジュールの導入は、Sectraの2025/2026会計年度第2四半期に締結された契約に基づくものです。本契約は、日本におけるSectraのデジタルパソロジー販売パートナーである松浪硝子工業株式会社を通じて締結されました。

Sectraのデジタルパソロジー・ソリューションの導入により、亀田メディカルセンターの病理医は、症例診断のレビューや連携を強化できるほか、システムに緊密に統合されたAIツールを活用できるようになります。このデジタルワークフローは、顕微鏡で物理的なスライドガラスを観察する従来の手法に代わり、組織標本のデジタル画像への即時アクセス、そして必要に応じた遠隔アクセスを可能にします。

「完全にデジタル化された病理診断科として10年近くにわたり順調な運用を続けてきましたが、私たちは今、新たなフェーズを迎え、特定のスキャナーに制約されたワークフローから、デジタルパソロジー・モジュールへと移行するという戦略的な決断を下しました。この進化を支えるため、強固な互換性、相互運用性、そしてデータセキュリティを兼ね備えたプラットフォームを提供するSectra社と提携することといたしました。」

―― 亀田総合病院 臨床病理科 特任包括部長 福岡 順也 先生

亀田メディカルセンターについて

幅広い診療科目、多角的なアプローチ、そして患者中心の医療への取り組みが高く評価されている亀田メディカルセンターは、日本最大級の医療機関の一つです。同センターは、亀田総合病院、亀田クリニック、および亀田グループ内のその他クリニックやリハビリテーション施設で構成されており、全体でXX名の患者様や地域住民に医療を提供しています。

Sectraのエンタープライズイメージングソリューションについて

このデジタル病理モジュールは、運用コストを削減しながら、あらゆる画像診断ニーズに対して統合的な戦略を提供する『セクトラ・エンタープライズ・イメージング・ソリューション』の一部です。VNA（ベンダーニュートラルアプリケーション）を中核に据えた、拡張性と柔軟性に優れたこのソリューションにより、医療機関は新たなバックエンド（システム基盤）を導入することなく、対象とする診療科の拡大や施設間・グループ間での連携をスムーズに進めることが可能です。セクトラの詳細や、『Best in KLAS』で首位に選ばれ続けている理由につきましては、弊社ウェブサイトをご覧ください。

Sectraについて

Sectraは、世界各地の医療機関における診療効率の向上支援、および欧州の公的機関や国防組織における最重要機密情報の保護を通じて、より健康で安全な社会の実現に寄与しています。1978年に設立され、スウェーデンのリンシェーピングに本社を置く同社は、現在19カ国で直販体制を敷くほか、世界中に販売パートナー網を展開しています。2024/2025年度の売上高は32億4,000万スウェーデン・クローナに達しました。また、同社株式はナスダック・ストックホルム証券取引所に上場しています。詳細につきましては、セクトラの公式ウェブサイトをご覧ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

Sectra AB 社長 兼 CEO トルビョルン・クローナンダー（Dr. Torbjörn Kronander）

電話：+46 (0)705 23 52 27

Sectra AB 執行副社長 兼 Sectra Imaging IT Solutions 社長 マリー・エクストローム・トレゴード（Marie Ekström Trägårdh）

電話：+46 (0)708 23 56 10

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2852906/Sectras_digital_pathology_module.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2058308/5698160/Sectra_Logo.jpg

SOURCE Sectra