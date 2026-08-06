金光諭佳がインフォア 日本法人代表取締役社長就任

業界特化型クラウドとAIを通じて日本市場での次なる成長を推進するため、豊富なエンタープライズIT経験を持つ金光諭佳がInfor Japanを率います。

ニューヨークと東京, 2026年8月6日 /PRNewswire/ -- 業界特化型クラウドカンパニーであるInforは、本日、金光諭佳が日本法人の代表取締役社長に就任したことを発表しました。

金光は、日本における事業戦略と事業運営全般を統括し、お客様の成功、戦略的パートナーシップの拡大、そして日本市場での持続的な成長を推進します。

Yuka Kanemitsu as President and Representative Director of Infor Japan

日本企業ではデジタルトランスフォーメーションやAI、クラウドへの投資が加速しており、業務変革やサプライチェーンの強化、人材不足への対応が重要な経営課題となっています。

Inforは、業界に特化したIndustry Cloudに深い業界知識とAIを組み合わせることで、お客様の業務改革と測定可能なビジネス成果の実現を支援しています。

Geoff Thomas コメント

「日本はInforにとって世界でも最も重要な戦略市場の一つです。

企業が求めているのは、汎用的なAIではなく、自社の業界や業務プロセスを理解し、より良い意思決定を支援するテクノロジーです。

InforはIndustry Cloudを通じて、深い業界機能とAI、オートメーション、アナリティクスを融合し、お客様に差別化された価値を提供しています。

金光は高い組織運営力と顧客志向を兼ね備えたリーダーであり、日本市場でお客様のビジネス成果の創出をさらに加速してくれると確信しています。」

金光諭佳について

25年以上にわたりエンタープライズIT業界でリーダーシップを発揮し、事業変革、Go-to-Market戦略、組織づくりを牽引してきました。 今後は自動車、産業機械、食品・飲料、流通などを中心に、Industry Cloudの価値をさらに拡大し、お客様やパートナーとともに業務変革、サプライチェーン最適化、生産性向上を支援してまいります。

金光諭佳 コメント

「AIは企業活動を大きく変えつつあります。しかし、本当の価値を生み出すのはテクノロジーだけではありません。業界への深い理解、クラウド、信頼できるデータ、そしてAIを組み合わせて初めて、持続的なビジネス変革が実現します。 Inforの強みであるIndustry Cloudと業界知見を活かし、お客様、パートナーの皆様とともに、日本企業の競争力強化と持続的な成長をご支援してまいります。」

締めくくり

InforはIndustry Cloudへの継続的な投資を通じて、AIとオートメーションを業界特化型アプリケーションへ組み込み、お客様の業務改革、迅速な意思決定、そして持続的なビジネス成果の実現を支援してまいります。

Infor広報部：[email protected]

SOURCE Infor