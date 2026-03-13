桜の下で楽しむ新しいピラティス体験 MIYABI、桜シーズンキャンペーンを開催

折りたたみリフォーマーとともにお気に入りの桜スポットへ。

桜の下でのピラティス体験をシェアしてプレゼントが当たる春の特別企画。

東京および大阪, 2026年3月13日 /PRNewswire/ -- MIYABI株式会社は、桜の季節に合わせてシーズン限定キャンペーンを開催いたします。キャンペーン期間は2026年3月13日から4月10日まで。

持ち運び可能な折りたたみリフォーマーを購入することで春にピッタリなプレゼント

そして折りたたみリフォーマーを使い、桜の下でピラティスを楽しむ様子をSNSに投稿することで参加できるキャンペーンも用意しております。春の訪れとともに心身の美しさを咲かせる新しいライフスタイルを提案します。

【桜の季節に提案する、新しいピラティスの楽しみ方】

日本では毎年、桜の季節になると多くの人が花見を楽しみ、自然とともに春の訪れを感じます。

MIYABIは「日常の中にピラティスを」というコンセプトのもと、場所にとらわれないトレーニングスタイルを提案してきました。

特に、持ち運び可能な折りたたみリフォーマーは、スタジオだけでなく自宅や屋外でも使用できるのが特徴です。そこで今回、桜の季節に合わせ、自然の中で体を動かす新しい楽しみ方として「桜ピラティス」を提案するキャンペーンを企画しました。

【キャンペーン情報】

期間：3月13日～4月10日

参加方法：

① 折り畳みリフォーマーを購入

特典：配送・搬入料無料＋ギフトボックスをプレゼント

② SNS投稿

→MIYABI公式SNSアカウントをフォローhttps://www.instagram.com/miyabireform/?hl=en

→桜の下でMIYABI製品を使用した動画または写真を撮影

→ハッシュタグ 「#MIYABI桜ピラティス」 を付けて投稿

投稿いただいた方の中から、抽選で素敵なプレゼントを進呈いたします。

【キャンペーンの見どころ】

本キャンペーンでは、春ならではの自然とピラティスを掛け合わせた新しい体験を発信します。

桜が満開を迎えるこの季節、春風を感じながら体を動かす時間は、心身をリフレッシュさせてくれます。

折りたたみリフォーマーなら、どこへでも持ち運びが可能。

スタジオの枠を超え、自然の中で楽しむピラティスという新しいライフスタイルを広げていきます。

MIYABIはこれからも、ピラティスをより自由で身近なものにする製品と体験を提案していきます。

【MIYABIについて】

MIYABIは、ピラティス機器の開発・販売を行うブランドです。

「日常に溶け込むピラティス」をコンセプトに、機能性とデザイン性を兼ね備えた製品を展開しています。特に持ち運び可能な折りたたみリフォーマーは、スタジオだけでなく自宅や屋外など、さまざまなシーンでピラティスを楽しめる製品として注目されています。

https://miyabipilates.jp/

SOURCE MIYABI株式会社