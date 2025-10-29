沖縄ハイシンク１０周年記念式典

第一部の講演会ではハイシンクジャパン黄邦瑜副社長が信華信グループのAI/DXへの取り組みを講演しました。

第二部の祝宴では、王悦社長が代表挨拶の中で、来賓客に向けてこれまでの多大なる指導と支援に対する感謝の意を述べ、10年間の振り返りと社員への労い、さらなる沖縄ハイシンクの成長と発展を約束しました。

来賓祝辞では、沖縄県商工労働部の知念部長より、沖縄ハイシンクの沖縄県IT産業への大きな貢献と今後の期待のお言葉頂きました。

2015年設立以降、沖縄ハイシンクは信華信グループの国内ニアショア拠点として、海外開発ができない案件の対応や、システムの運用・保守を対応し、品質、生産性、技術面から顧客の要求に誠実に応えてきました。今後は信華信グループの高度な技術力、ITソリューションを活用し、沖縄県自治体、県内企業を共創しながらDXを実現していきます。

