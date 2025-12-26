青島自由貿易区：生命健康産業は「ビーズ」を連ねて「チェーン」になる

青島（中国）、2025年12月26日 /PRNewswire/ -- Chengda Int. Mediaより：世界初の免疫抗腫瘍海洋糖類新薬であるBG136が2期治験を順調に推進している。同薬は、青島国信製薬が中国海洋大学等と共同で開発し、南極褐藻を原料とし、進行性固形腫瘍の治療に用いられ、2028年に条件付きで発売される見込みである。これは青島自由貿易区の生命健康産業のステップアップの生き生きとした縮図である。

青島の遺伝子と細胞産業の資源集中区として、青島自由貿易区（中徳生態園）は政策上のサポートを継続的に強化し、生命健康産業プロジェクトを62件集積し、省レベル以上の研究開発機関を5つ設立し、3700人を超えた人材が集まり、「中国康湾」の建設を加速的に支援している。

青島自由貿易試験区

産業の集積効果が顕著に現れている

当区は、先行的に計画し、装備及び原料生産、遺伝子技術応用サービスの2方向に焦点を当て、海洋生物の解読、遺伝子配列測定、分子育種、精確な診療及び合成生物の5分野を布石している。「1団地、2センター、3システム」という計画に従い、遺伝子科学技術産業団地及び公共サービスセンター、孵化転化センターを建設し、生命科学ハイエンド装備システム、生物育成遺伝子技術システム、青色海洋医薬品システムの3大研究開発・生産システムを構築している。

2025年、当区は産業チェーンの対象企業15社を精確に整理し、ハイエンド医療機器、合成生物、高齢者へのヘルスケアなどの部分をカバーしている。年間登録されたエクソソーム、細胞転化などのプロジェクトを12件新規導入し、プロジェクト数は2年間で倍増した。現在、当区の遺伝子科学技術産業クラスターは山東省未来産業クラスターと青島市遺伝子と細胞産業核心区に入選された。

最先端の科学技術と産業の突破

清原農冠社は、分子育種の分野で循環標的塩基編集等の世界初の技術を実現し、特許の授権は300件を超えた。華大遺伝子社は、世界最大フラックスの遺伝子配列測定器T20を量産し、世界第2位の遺伝子配列測定酵素試薬生産基地を建設した。細胞産業では、当区は全産業チェーンプラットフォームの企業を導入し、青島初の地域細胞調製センターを設立し、連携していた病院は50社を超え、幹細胞の臨床転化のパイロット病院を展開している。

海洋医薬品では、国信製薬社が国家レベルの海洋医薬品試験基地として、すでに3種類の市販化済み海洋医薬品を誕生させた。今年8月、青島華大健康産業プロジェクトがスタートし、「静的+動的」健康データ統合を通じて、フルサイクル健康管理のクローズループを構築している。

全チェーンによる産業生態の最適化

最近、当区は『遺伝子と細胞産業発展の促進による「中国康湾」建設の支援に関するいくつかの措置』を発表し、基本的研究、成果の転化、試行の先行などの面からサポートを提供している。当区はすでに生物情報学解析、生物医薬品研究開発の2プラットフォームを構築し、実験動物モデル実験室、細胞と遺伝子治療の臨床サービスプラットフォームなどのインフラを建設した。

リーディングカンパニーのリード作用が顕著：華大智造社は山東省初の遺伝子配列測定器の医療機器許可証を取得し、市販している。清原社は山東省初の遺伝子組み換え安全証明書を承認された。国信製薬社のBG136は2期治験に入った。2025年には当区の生命健康産業の生産額は30億元に達する見込みである。

リーディングプロジェクトを頼りにし、企業誘致チームは産業チェーンの企業誘致を深化させ、今年はすでに10社余りの生物医薬品企業を導入し、設備・研究開発から健康管理までの産業生態を整備している。

将来への展望

次は、当区は生命健康産業専門家委員会を設立し、新生物技術の臨床応用のシチュエーションを拡大し、遺伝子と細胞の特色のある診療サービスを探索する。新規登録・実行のプロジェクトが10件以上になるように努め、科学技術団地の企業誘致・運営を加速させる。青島自由貿易区は、シチュエーションの試行を深化させ、リーディングカンパニーにサービスを提供し、プロジェクトの誘致を強化することで、「中国康湾」にしっかりとした支えを提供するように、生命健康産業が「ビーズ」を連ねて「チェーン」になるのを加速させることを推進している。

