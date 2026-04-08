ノボネシス、東南アジアの生産施設を買収し、グローバル展開を拡大

約5,000万米ドルの投資により、発酵技術の強化および企業の成長目標の実現を後押し

リュンビュー・デンマーク、2026年4月8日 /PRNewswire/ -- ノボネシスは、Meihua Holdings Group Co., Ltd.と契約を締結し、タイ・ラヨーンにある生産施設を約5,000万米ドルで買収いたします。これにより、東南アジアにおける生産拠点を拡充し、世界中のお客様へのサービス提供体制を強化します。

アジアでの事業拡大は、ノボネシス の 2030 年に向けた GROW 戦略の中核をなしています。当社における売上の約3分の1を新興市場が占めており、先進国市場よりも速い成長が見込まれます。当社は、地理的に優れた立地の設備に投資することにより、独自のグローバルかつ多目的な生産体制を活かし、ローカルおよびグローバルの両市場で、供給能力を強化します。

ノボネシスは、高度な発酵技術を備え、増設可能な施設を買収することで、ヒトミルクオリゴ糖（HMO）を含めた生産体制を強化し、企業の今後の成長を促進します。またノボネシスは、今後数年に渡り、同施設への投資を拡大し、その潜在能力を最大限に引き出す、強固な運営体制を計画しています。当社では、同施設を2027年上半期までに運用開始することを目指します。

「ノボネシスにとって、東南アジアにおける生産拠点の拡大は、大変意義深いことです」と、ノボネシスの最高執行責任者（COO）であるAnders Lund（アンダース・ルンド）は述べています。「当社のGROW戦略の最重要課題は、長期的な成長目標を支えるため、継続的に、強靭かつ迅速な供給ネットワークを築くことです。ノボネシスは、世界最高水準の生産能力を拡大し、成長の著しい地域においてさらにお客様に近い存在となり、より大きな価値を提供できることを目標としています」

ノボネシス、市場横断的な生産能力と、レジリエンスへの投資を拡大



タイ・ラヨーンの生産施設の買収は、ノボネシスが近年進めてきた複数の投資の一つであり、企業のレジリエンスと、グローバルな生産体制の強化を目的としています。これにより、当社はローカルなお客様に対し、より効果的にサービスを提供し、成長を支えることができるようになります。このグローバルな取り組みの一環として、ノースカロライナ州フランクリントン、中国・太倉、ブラジル・アラウカリア、ウィスコンシン州ウェスト アリスなどの生産拠点が拡張されてきました。

ノボネシスでは、2030年に向けた戦略において、企業の成長に焦点を当てた設備投資を拡大しており、お客様や消費者から得られる、バイオソリューションへの需要の高まりに対応する予定です。

本リリースは、ノボネシスが2026年4月8日（デンマーク現地時間）に発表したプレスリリースを日本語に翻訳編集したものです。英文プレスリリースは、下記をご覧ください。

英文タイトル：Novonesis Expands Global Footprint with Acquisition of Production Facility in Southeast Asia

SOURCE ノボネシス