スカイで心温まるティータイムを

ニュース提供Swissôtel The Stamford
03 8月, 2026, 12:58 JST
シンガポールを象徴する絶景と共に『くまのプーさん』の世界観を楽しんでみませんか？
シンガポール、2026年8月3日 /PRNewswire/ -- スイスホテル ザ スタンフォードのSKAIでは、ディズニーの人気作品『くまのプーさん』をテーマにした特別なハイティーを開催いたします。100エーカーの森の仲間たちをモチーフに、遊び心あふれるスイーツや上質なセイボリーをご用意。プーさんの大好きなはちみつをイメージした3種の希少なはちみつや、特製モクテルを味わいながら、ノスタルジックで心安らぐティータイムをお過ごしください。
期間：2026年6月1日～8月31日
時間：午後12時15分～午後5時30分（毎日）
料金：平日お一人様$78・お子様（6～12歳）$39 | 週末 お一人様$88・お子様$44
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ご予約
TEL：+(65) 6431 6156
メールアドレス：[email protected]
ウェブサイト：https://skai.sg/
SOURCE Swissôtel The Stamford
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