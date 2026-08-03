スカイで心温まるティータイムを

シンガポールを象徴する絶景と共に『くまのプーさん』の世界観を楽しんでみませんか？

シンガポール、2026年8月3日 /PRNewswire/ -- スイスホテル ザ スタンフォードのSKAIでは、ディズニーの人気作品『くまのプーさん』をテーマにした特別なハイティーを開催いたします。100エーカーの森の仲間たちをモチーフに、遊び心あふれるスイーツや上質なセイボリーをご用意。プーさんの大好きなはちみつをイメージした3種の希少なはちみつや、特製モクテルを味わいながら、ノスタルジックで心安らぐティータイムをお過ごしください。

期間：2026年6月1日～8月31日

時間：午後12時15分～午後5時30分（毎日）

料金：平日お一人様$78・お子様（6～12歳）$39 | 週末 お一人様$88・お子様$44

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ご予約

TEL：+(65) 6431 6156

メールアドレス：[email protected]

ウェブサイト：https://skai.sg/

SOURCE Swissôtel The Stamford