High Tea bertema Winnie the Pooh Disney di SKAI

Setiap kreasi pastry menghadirkan pesona tiap karakter melalui rasa, tekstur, dan bentuknya. Blushing Strawberry Delight terinspirasi dari sifat lembut Piglet, sementara Golden Hunny Lemon Choux yang terinspirasi oleh Winnie the Pooh memadukan madu, lemon, dan krim mascarpone Chantilly dalam kreasi berbentuk balon. Tentu saja, "hunny" tak pernah gagal dalam memanjakan lidah dengan rasa manisnya!

Petualangan berlanjut dengan Gentle Meadow Cream Tart, perpaduan krim keju vanila, orange compote, dan spons matcha dengan popping candy, menghadirkan nuansa padang rumput. Sementara itu, Nectar Garden menggambarkan kecintaan Pooh terhadap 'hunny' melalui persik putih dan madu Manuka, ditambah dengan granola home made serta gelato yogurt. Pengalaman ini juga dilengkapi dengan tiga jenis madu murni asal Indonesia. Para tamu diajak mencicipi Madu Hutan Hitam dari Flores, yang dipanen dari lebah liar Apis dorsata; Madu Bunga Kapas dari Jawa Tengah, yang diproduksi oleh lebah madu Eropa; serta Madu Akasia Gelap dari hutan gambut Jawa. Setiap madu menawarkan karakteristik berbeda yang semakin memperkaya hidangan.

Di SKAI, Chef Enver mempresentasikan hidangan tematiknya memadukan cita rasa dan ciri khas tiap karakter. Terinspirasi dari kecintaan Rabbit terhadap bahan-bahan segar, Garden Harvest Basket menghadirkan hummus wortel dalam crumble topping yang menyerupai tekstur tanah perkebunan. Picnic Blanket Roll memadukan krim bit truffle, Parma Ham, dan caviar minyak zaitun dalam pink focaccia. Sementara itu, Herb Garden mengombinasikan labneh dan saus kacang polong hijau dipadukan degan crouton yang renyah untuk menangkap semangat ceria Tigger.

A Little Blue Puff menghadirkan interpretasi lembut atas karakter Eeyore melalui perpaduan udang char siu, mayones ponzu, dan kaviar Oscrieta. Sebagai penutup, Hunny Butter Picnic Bun, roti jagung lembut rasa madu dengan isian selai fig dan mascarpone diberikan topping jeli madu dan honeycomb sebagai topping yang merefleksikan kecintaan Pooh terhadap madu. Rangkaian hidangan ini semakin istimewa dengan cocktail non-alkohol yang diracik khusus untuk melengkapi setiap sajian. Sweet Snuggle Fizz segar yang terinspirasi dari Piglet dan A Smackerel of Hunny yang menghadirkan kehangatan Pooh dalam setiap tegukan.

Nikmati high tea "Tea with a Little Hunny" bertema Winnie the Pooh setiap hari pukul 12.15 – 17.30, mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Paket sudah termasuk cocktail non-alkohol, serta teh TWG atau kopi gourmet. Harga Senin - Jumat adalah $78 per orang dewasa dan $39 per anak (usia 6–12 tahun), sedangkan Sabtu & Minggu $88 per orang dewasa dan $44 per anak (usia 6–12 tahun).

Klik DI SINI untuk menu lengkap. Pemesanan melalui telepon +65 6431 6156, email [email protected], atau online di www.skai.sg.

Gambar beresolusi tinggi tersedia DI SINI.

SOURCE Swissôtel The Stamford