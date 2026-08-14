この夏、涼やかな陝西を発見

西安、中国、2026年8月14日 /PRNewswire/ -- この夏、 陝西省文化観光庁は、陝西省の山岳リゾートや古都体験などの観光資源を結集し、家族連れや個人旅行者に向けて、豊かな歴史、自然生態系、そして季節的な避暑を組み合わせた涼しい休暇を提供しています。

陝西省にまたがる秦嶺山脈は、同省における主要な避暑地の一つです。宝鶏にある太白山では、真夏であっても高地の風景と涼しい山の空気を楽しむことができます。西安にある翠華山は、森林、湖、渓谷を備えており、ハイキングやアウトドアレクリエーションに適しています。商洛にある金絲峡国家森林公園では、峡谷、渓流、滝を通じて、秦嶺のよりダイナミックな一面を見せています。この夏、陝西省は秦嶺山脈での自然学習プログラムも導入しており、現地の動植物の観察や地質探査などのアクティビティを旅行体験に取り入れています。これらのプログラムにより、秦嶺山脈は単なる避暑地にとどまらず、自然環境について学ぶ目的地にもなっています。

さまざまなタイプの旅行者に向けて、陝西省では夏を満喫できるさまざまな方法をご用意しています。お子様連れのご家族は、秦嶺山脈で野生動物に親しみ、森林生態系について学ぶことができ、これを兵馬俑に代表される歴史と組み合わせることで、避暑と学びの体験を兼ね備えた旅にすることができます。個人旅行者は、自分のペースで自然と都市生活を行き来することができます。日中は秦嶺山脈で過ごし、夕方には古都の街並みを散策して日常の都市生活を体験することが可能です。

陝西省の涼しさは、山々から街並みや食卓にまで広がっています。涼皮（リャンピー）、漿水（ジャンシュイ）麺、氷峰ソーダは、この地域ならではの夏の味覚です。日没後は、地元の屋台やナイトマーケット、日常の夜の生活が、陝西省の夏を体験するもう一つの方法を提供します。

このガイドを通じて、陝西省はより多くの日本人旅行者が「兵馬俑にとどまらない」陝西省の一面を発見できるよう支援したいと考えています。数千年の歴史を持つ都から秦嶺山脈へ、そして再び街並みや食卓へと戻る――陝西省は、歴史、自然、日常生活を1つの旅に結集させています。

この夏、いつもとは異なる、より涼やかな陝西省の一面をぜひ体験しに来てください。

SOURCE Shaanxi Provincial Department of Culture and Tourism