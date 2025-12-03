品切れなしの品質革命：テックマン ロボットが超高速AI検査ソリューションを発表、効率50%向上

東京、2025年12月3日 /PRNewswire/ -- グローバルなスマートロボットのリーディングブランドであるテックマン ロボットは、東京ビッグサイトで開催されたiREX 2025（国際ロボット展）に盛大に出展しました 。テックマン ロボットは今回、「AIリアルタイム即決即断、生産性シームレスなアップグレード」をテーマに掲げ、高速AIビジョンフライングトリガー検査システムと画期的な「Auto AI Training」技術を盛大に発表し、協働ロボットの応用をゼロダウンタイム、高効率のAI新時代へと導くと宣言しました 。

初の「AIビジョンフライングトリガー」システム：ゼロダウンタイムで品質を効率的に向上

テックマン ロボットが今回展示した「高速AIビジョンフライングトリガー検査システム」は、世界の協働ロボット技術におけるリードを示すものです 。このシステムは、NVIDIA Omniverseプラットフォームを活用することで、物理的な展開前にロボットの高速動作制御とAIビジョンアルゴリズムの正確なシミュレーションと最適化を可能にし、システムのリアルタイム性と高精度を保証します。

テックマン ロボットが「iREX 2025」で生産効率50%向上を実現する超高速AI検査ソリューションを発表 (PRNewsfoto/Techman Robot Inc.)

このシステムは、テックマン ロボットの協働ロボットの高速動作性能と先進的なAIビジョンを完璧に融合させ、ワークピースが移動している過程でリアルタイムかつ遅延ゼロの欠陥検査と品質管理を実現します。

この革新は、従来のラインを停止させてサンプリングを行うの検査方式を完全に覆し、生産ラインにゼロダウンタイムの品質革命をもたらします 。このシステムを導入した顧客は、平均検査時間を40%から50%まで短縮でき、サイクルタイムと全体の生産効率が大幅に向上し、生産と品質管理の継ぎ目のない統合を実現 。

このソリューションは、高基準が求められる自動車シート部品の検査や、サーバーアセンブリ部品の精密検査に極めて適しています 。人為的な検査ミスと人件費を有効的に排除するだけでなく、その高速かつ高精度の結果により、日本の自動車産業や精密製造業の「ゼロ欠陥」という厳しい要求を満たします 。

AIリアルタイム即決即断：「Auto AI Training」技術が導入障壁を大幅に低減

産業界が抱えるAI応用導入の複雑さと時間かかるの課題に対応するため、テックマン ロボットは革命的な「Auto AI Training技術」を発表しました 。この技術は、AIビジョン検査の導入時間を最大90%短縮し、生産ラインの従業員に強力な能力を与えます 。彼らはリアルタイムでAIビジョンモデルにアノテーションを付け、トレーニングし、最適化する事ができます、専門のAIエンジニアへの依存を大幅に減らし、生産ラインの調整と最適化の速度を速めます 。

同時に展示されたプリンター検査ソリューションは、協働ロボット、グリッパー、およびAIビジョンを深層統合し、精密部品の組み立てにおける品質検査を迅速かつ正確に完了させることができ、電子産業のプロセスにおける高精度と高効率に対する厳しい要求を十分に満たします 。

「Instant Cobot Ready」：ワンストップの迅速展開ソリューション、購入後すぐに稼働開始

企業が持つ「迅速な展開、迅速なリターン」のニーズに応えるため、テックマン ロボットは「Instant Cobot Ready」ワンストップ自動化ソリューションを発売しました 。

その中でも「インスタントパレタイザー」は、会場で非常に注目を集めた焦点となりました 。このソリューションは、最大35kgの耐荷重をサポートし、中断のない自動パレタイジング作業を達成でき、倉庫の物流、最終包装などのプロセスに「買ってすぐに稼働開始」という便利な選択肢を提供します 。これにより、顧客の投資効果を最大化し、自動化への転換を加速させます 。

