サマーソニック、第1回「グローバル・フェスティバル魅力度指数」でアジア首位に

Yanolja Researchがデータ駆動型のランキングを発表、日本の文化イベントの圧倒的な体験品質を紹介

ソウル、韓国、2026年6月8日 /PRNewswire/ -- 旅行・観光業界を専門とするグローバル調査研究機関であるYanolja Researchは本日、多言語のグローバルなソーシャルメディア・ビッグデータを用いて主要なフェスティバルの質的な魅力を客観的に測定する先駆的な枠組みとして、「グローバル・フェスティバル魅力度指数（Global Festival Attractiveness Index）」（別名「ヤノルジャ・フェスティバル指数」）を発表しました。

Yanolja Research、米国のPurdue UniversityのCHRIBA Institute、および韓国・ソウルのKyung Hee UniversityのH&T Analytics Centerが共同で開発したこの指数は、Brandwatchが提供する14言語のソーシャルメディアデータを使用し、世界の主要な560のフェスティバルを分析しました。2026年のランキングにおいて、日本のサマーソニック・フェスティバルはアジアで第1位、世界で第2位にランクインしました。日本からは、ロック・イン・ジャパン・フェスティバル（第3位）、阿波おどり（第5位）、祇園祭（第11位）、さっぽろ雪まつり（第13位）、フジロックフェスティバル（第14位）、三社祭（第19位）など、世界のトップ20に7つものフェスティバルがランクインし、主要なフェスティバル開催地としての地位をさらに強固なものにしました。

比類なき体験の質が牽引する日本の優れた実績

2026年ランキングにおける重要な発見は、日本のフェスティバルの構造的な優位性でした。日本は、参加者満足度におけるきわめて高いスコアに支えられ、世界のトップ300に18のフェスティバルがランクインしました。欧米のいくつかの主要なフェスティバルが大々的なメディア露出の恩恵を受けている一方で、日本のフェスティバルは体験の質において一貫して秀でていました。例えば、祇園祭は9.92という傑出した「魅力度」スコアを獲得したほか、葵祭、博多祇園山笠、青森ねぶた祭などの祭りも世界トップクラスの実績を記録しました。この結果は、文化的な真正性と質の高いビジター体験という、日本独自の組み合わせが持つグローバルな魅力を浮き彫りにしています。

「魅力」と「評判」を通じて世界のフェスティバルを評価

インフラや政策のみに厳格に焦点を当ててきた従来の評価とは異なり、ヤノルジャ・フェスティバル指数は、実際の旅行者の視点のみに基づいてフェスティバルを評価しています。このフレームワークは2つの核心的な柱に基づいています。1つは、ポジティブな感情の比率に基づくセンチメント分析を通じて感情的な満足度を定性的に示す「フェスティバル魅力度」、もう1つは、世界的な話題の量と言語的な多様性を反映する「フェスティバル評判度」です。これらの指標は、以下の3つの評価次元に統合されています：フェスティバルの核となるコンテンツと体験、フェスティバルの雰囲気と感動、および運営上の利便性とインフラです。

調査結果について、Purdue Universityの教授でありYanolja Researchのディレクターを務めるSooCheong Jang博士は、次のように述べています。「日本のフェスティバルの優れた実績は、世界的な旅行者の嗜好におけるダイナミックな変化を反映しています。各目的地の独自性のあるテーマの魅力を特定し、発信していくことが、国際競争力を高めるために不可欠となるでしょう。」

Yanolja Researchは、変化する旅行トレンドと世界的なイベントの競争力を追跡するため、「グローバル・フェスティバル魅力度指数」（ヤノルジャ・フェスティバル指数）を毎年発表する計画です。詳細な調査結果と視覚的なデータセットは、Yanolja Researchの公式ウェブサイトからすべてアクセス可能です。

https://www.yanolja-research.com/festival/background?lang=en

SOURCE Yanolja Research