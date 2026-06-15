ボナムズ香港、ジャパニーズウイスキー1本の落札価格で世界オークション新記録を樹立

ジャパニーズウイスキーの単一ボトルとして、国際オークション歴代落札価格上位3位を独占

名古屋の 高級クラブなつめ のために特別に製造された唯一無二の 山崎 50 年が、 825 万香港ドル（ 1 億 6,848 万円）で落札

軽井沢52年 Cask #5627, 1960 – Treasure Shipが、625万香港ドル（1億2,764万円）で落札

香港、2026年6月15日 /PRNewswire/ -- 2026年5月30日、Bonhamsは、「伝説のジャパニーズウイスキー（The Legendary Japanese Whisky）」オークションにおいて、ジャパニーズウイスキー1本のオークション落札額で世界記録を更新しました。同オークションでは、名古屋の会員制高級クラブなつめのためだけに製造された唯一無二の山崎50年が、落札予想価格の上限のほぼ2倍となる825万香港ドルまで競り上がりました。

また、同オークションでは、軽井沢52年 Cask #5627, 1960 – Treasure Shipが625万香港ドルで落札されました。

Sharon Chan hammering down the Yamazaki 50-Year-Old – Exclusively Created for Club Natsume to set a new world auction record for a bottle of Japanese whisky

両ロットの落札価格は、激しい競り合いの末、いずれも2020年にBonhams 香港が山崎 55年で樹立した従来の記録である620万香港ドル（1億2,662万円）を上回りました。これら2本の希少なボトルは合計1,450万香港ドルで落札され、超長期熟成のジャパニーズウイスキーに対する強い需要を浮き彫りにしました。Bonhamsは現在、国際オークションにおけるジャパニーズウイスキー単一ボトルの歴代落札価格上位3位を独占しており、同分野における世界的なリーダーとしての地位を揺るぎないものとしています。

現存するジャパニーズウイスキーの中でも最も希少なものの一つである山崎 50年は、サントリー山崎蒸溜所が手掛けた製品の中で2番目に熟成期間が長く、2005年、2007年、2011年に発売されました。今回出品された1本は、次のような特筆すべき来歴により、他とは一線を画しています。名古屋の会員制高級クラブなつめの50周年を記念して同クラブのためだけに製造されたもので、和紙ラベルをあしらい、サントリーのチーフブレンダーである福與 伸二（Shinji Fukuyo）の署名が入っています。

Bonhams ワイン・スピリッツ部門グローバル統括責任者、Amayès Aouliは、次のように述べています。「ジャパニーズウイスキーのオークションにおける世界記録を更新したことは、重要な節目です。私たちは単に市場の需要に応えるだけではありません。豊富な専門知識、確かな信頼性、そして真に国際的なプラットフォームを通じて、市場そのものを牽引し、その方向性を創り出しています。」

Bonhams アジア地区ワイン・スピリッツ部門責任者、Terrence Tangは、次のように付け加えています。「Bonhamsは、希少かつ超高級なジャパニーズウイスキーの分野で確かな実績を有しており、過去10年間に香港のオークション会場で複数の記録を樹立してきました。こうした目覚ましい成果は、このカテゴリーにおけるアジアの中心的市場としての存在感を際立たせるとともに、Bonhamsの真にグローバルなプラットフォームが世界中のトップコレクターを結び付けていることを示しています。」

1793年創業のBonhamsは、世界有数のオークションハウスの一つです。24カ国に広がる専門家ネットワークを擁し、ロンドン、ニューヨーク、パリ、香港に主要オークション会場を構えています。美術品から宝飾品、時計、ワイン・スピリッツに至るまで、60を超えるカテゴリーを取り扱い、世界中のコレクターや愛好家に卓越したサービスを提供しています。

www.bonhams.com

SOURCE Bonhams