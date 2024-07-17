バンク・オブ・アメリカ、2024年第2四半期の決算を発表

シャーロット（ノースカロライナ州）, 2024年7月17日 /PRNewswire/ -- バンク・オブ・アメリカは本日、2024年第2四半期決算を発表しました。報道発表資料、追加提出資料、投資家向けプレゼンテーション資料は、バンク・オブ・アメリカの投資家向けウェブサイト https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earningsでご覧いただけます。

投資家向け電話会議情報：

Brian Moynihan最高経営責任者とAlastair Borthwick最高財務責任者は、本日午前8時30分（米国東部時間）から投資家向け電話会議で決算について説明する予定です。電話会議への接続は、1.877.200.4456（米国）または1.785.424.1732（国際）で、会議IDは79795となります。通話開始の10分前にお掛けください。

また、当社の投資家向けウェブサイト「イベント＆プレゼンテーション」のセクションで、電話会議のライブ音声を聞き、プレゼンテーションのスライドを閲覧することができます。

投資家向け電話会議リプレイ情報

投資家の皆様は、7月16日正午から7月26日午後11時59分（米国東部時間）まで、投資家向け情報ウェブサイトまたは1.800.934.4850（米国）もしくは1.402.220.1178（国際）にて、投資家向け電話会議のリプレイを視聴することが可能です。

バンク・オブ・アメリカ

バンク・オブ・アメリカは世界有数の金融機関であり、個人消費者、中小企業、大企業に対し、銀行業務、投資、資産運用、その他の金融およびリスク管理の商品とサービスを提供しています。米国では、約3,800か所のリテール金融センター、約15,000台のATM（現金自動支払機）、約5,800万人の認証済デジタルユーザーをもつ受賞歴のあるデジタルバンキングによって、約6,900万人の消費者と中小企業のお客様にサービスを提供し、比類ない利便性を実現しています。バンク・オブ・アメリカは、ウェルス・マネジメント、コーポレート・バンキング、投資銀行、幅広い資産クラスのトレーディングにおけるグローバルリーダーとして、世界中の企業、政府、機関、個人を対象にサービスを提供しています。バンク・オブ・アメリカは、革新的で使いやすい一連のオンライン商品・サービスを通じて、約400万世帯の中小企業を業界最高水準でサポートしています。米国とその領土、35カ国以上で事業を展開し、お客様にサービスを提供しています。バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション(NYSE: BAC)の株式は、ニューヨーク証券取引所に上場しています。

配当金の発表やその他の重要な情報を含む バンクオブアメリカのニュースについては、ニュースルームをご覧いただき、またはニュースメールのアラートにご登録ください。

投資家向けお問い合わせ先：

バンク・オブ・アメリカ、Lee McEntire

電話番号：1.980.388.6780

[email protected]

バンク・オブ・アメリカ（確定利付き投資）

電話番号：1.212.449.3112

[email protected]

記者向け問い合わせ先：

バンク・オブ・アメリカ、Bill Halldin

電話番号：1.916.724.0093

[email protected]

バンク・オブ・アメリカ、Jocelyn Seidenfeld

電話番号： 1.646.743.3356

[email protected]

ロゴ- https://mma.prnewswire.com/media/1612970/Bank_of_America_Corporation_Logo.jpg

SOURCE Bank of America Corporation