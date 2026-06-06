コンピューテックス2026（Computex 2026）：AMZFAST、ゲーミングモニターの枠を超え、スマートディスプレイ、有機EL技術、400Hzのeスポーツ向け性能を展開

台北、2026年6月6日 /PRNewswire/ -- コンピューテックス2026（Computex 2026）において、AMZFASTはこれまでで最も意欲的なディスプレイラインナップを発表し、従来のゲーミングモニターにとどまらず、スマートエンターテインメント、プレミアム有機ELゲーミング、クリエイター向けディスプレイ、超高リフレッシュレートのeスポーツ技術へと展開を広げました。

展示の目玉となるAMZG27D1UL Smartは、ゲーミング性能とGoogle TV機能を統合した27インチ4Kディスプレイで、リフレッシュレートは160Hzです。Dolby Audio、VRR対応、65W USB-C Power Deliveryを備えたこのモニターでは、外部デバイスを使用せずにストリーミングサービスへ直接アクセスでき、ゲーム、エンターテインメント、生産性向上に対応するハイブリッドソリューションとして位置づけられています。

AMZG27D1UL Smart (PRNewsfoto/AMZFAST)

AMZFASTは、AMZG27P1Q OLEDを投入し、有機ELカテゴリーにも参入しました。第4世代の280Hz有機ELパネル、HDR True Black 500認証、DCI-P3カバー率98%、0.03msの応答速度を備えたこのモニターは、競技向けゲームに求められる応答性と高品質な映像の両方を実現するよう設計されています。

eスポーツ愛好家向けに、同社は、それぞれ最大400Hz、最大380Hzのリフレッシュレートを実現するAMZG27F6AQとAMZG25F6Qを発表しました。両モデルには、Night Vision、AI Crosshair、Sniper Scope、AI Picture Quality、AI Dynamic Blue Lightなどの技術を含む、AMZFASTのAI Gamingスイートが搭載されています。

ラインナップには、ワンクリックで4K/160HzモードとFHD/320Hzモードを切り替えられ、映像への没入感と競技向け性能のどちらを重視するかに応じて柔軟に選択できるAMZG27D1UL DUAL Modeも含まれます。

ゲーミング向け以外にも、AMZFASTはクリエイター向けおよび生産性向上用途のディスプレイを複数展示しました。AMZG34C85Lは、DCI-P3カバー率98%の34インチ5K2Kウルトラワイド仕様を採用しており、B27A2Uは、4K解像度、120HzのIPSパネル、DCI-P3色精度99%、90W USB-C充電を組み合わせ、プロフェッショナル用途のワークフローに対応します。フラッグシップモデルのAMZG49C7は、1台のシームレスなディスプレイで、QHDモニター2台分に相当する49インチ5K DQHDスーパーウルトラワイドの表示環境を実現します。

コンピューテックス（Computex）の開催期間中、AMZFASTのブースには、日本、欧州、北米のメディア関係者、コンテンツクリエイター、チャネルパートナー、バイヤーが訪れました。地域マーケティングマネージャーのLeo NGを含む同社の担当者は、次世代のゲーム、エンターテインメント、プロフェッショナル向けディスプレイ体験に関する同社のビジョンを紹介する一連のインタビューと製品デモンストレーションに参加しました。

「今日のユーザーは、1台のディスプレイでゲーム、エンターテインメント、生産性向上に対応できることをますます期待しています」と、AMZFASTの地域マーケティングマネージャー補佐であるLeo NGは述べています。「当社のコンピューテックス2026（Computex 2026）向け製品ポートフォリオは、こうした変化を反映すると同時に、競技ゲーマーとプロフェッショナルユーザーの双方に向けて、性能の限界を押し広げ続けています。」

コンピューテックス2026（Computex 2026）で展示された製品は、2026年下半期に北米、欧州、日本で発売される予定です。AMZG34C8QやAMZG49C7などの一部モデルは、Amazonおよび各地域の小売チャネルを通じてすでに購入可能です。

詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください：

www.amzfast.net

AMZFASTについて

AMZFASTは、Express Luck Group傘下のゲーミングおよびeスポーツ向けモニターブランドであり、29年以上にわたるスマートディスプレイ製造の専門知識に支えられています。同ブランドは、ゲーム、エンターテインメント、クリエイター向け、プロフェッショナル向けの各用途に対応するディスプレイソリューションを提供しており、Red Dot Design Award 2026、CES Innovation Awards、IDPA Japan Design Award、MUSE Design Awards、American Good Design Awardsなど、国際的な評価を受けています。

SOURCE AMZFAST