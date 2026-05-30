AMZFAST、Computex 2026において次世代ディスプレイポートフォリオを発表

最新テクノロジーであらゆるゲーマーをサポートし、ゲーミング、スマートエンターテインメント、クリエイター向け、および競技用esportsディスプレイの境界を押し広げます

台北、2026年5月30日 /PRNewswire/ -- AMZFASTは、Computex 2026において、同社としてこれまでで最も野心的なディスプレイポートフォリオを発表する計画を明らかにしました。最新のディスプレイ技術をメインストリームのゲーマーに届けるというブランド創設時のコミットメントに忠実に、今回発表されるラインナップは、OLEDゲーミング、スマートエンターテインメント、クリエイター向け、および競技用esportsディスプレイのカテゴリーにわたり、それぞれが新世代のパフォーマンス、高精度、および多用途性を反映しています。

同ショーケースでは、最新の第4世代OLEDパネル技術を採用したゲーミングディスプレイ、エンターテインメント機能を統合したスマートディスプレイプラットフォーム、および超高リフレッシュレートの競技型ゲーム用に設計された新世代のesports特化型ディスプレイなど、複数の注目モデルが披露されます。

新しいラインナップは、ゲーミング、エンターテインメント、およびプロフェッショナル用途の間をシームレスに行き来するディスプレイ体験を創造するという、AMZFASTの広範なビジョンを反映しています。

AMZFASTのアシスタント・リージョナル・マーケティング・マネージャーであるLeo NG氏は、次のように述べています。「ゲーミング、エンターテインメント、および生産性の各分野において、ディスプレイに求められる期待は急速に進化しています。Computex 2026において、AMZFASTはディスプレイ革新の最前線を押し進め、最先端のテクノロジーをすべてのゲーマーとクリエイターに提供し続けていることを実証します。」

今後のハイライト：

ゲーミングとエンターテインメント体験を統合した新しい「Smart」シリーズディスプレイプラットフォーム：Google TVを内蔵し、電源を入れた瞬間にストリーミングサービスやアプリへ即座にアクセス可能

最新の第4世代OLEDパネル技術を採用したゲーミングディスプレイ：真の黒（トゥルーブラック）と無限のコントラスト比を実現し、ゲーミングとエンターテインメントの双方における視覚体験を再定義

「Curved」シリーズにおける大幅なスペックの飛躍 - 5K2K超高解像度、UWQHD/240Hz、および4K/160Hzモデルが、解像度、リフレッシュレート、および色精度の新たなベンチマークを確立し、ゲーマーとクリエイターの双方に優れた没入感を提供

業界をリードする380Hzおよび400Hzのリフレッシュレートに達する新しいesports特化型ディスプレイ - 競技における反応速度と精度を新たな高みへと引き上げ

今回の発表は、世界中のゲーミングおよびテクノロジーコミュニティにおける認知度の高まりとともに、北米、欧州、および日本におけるAMZFASTのグローバル展開の継続的な勢いを反映したものです。

その他の製品詳細、仕様、価格、および地域別の販売時期については、台北で開催されるComputex 2026の会期中に発表される予定です。

AMZFASTについて

AMZFASTは、Express Luck Group傘下のesportsおよびゲーミングモニター専門ブランドであり、世界中のゲーマーやプロフェッショナルユーザーに没入感のある高性能な視覚体験を提供しています。Express Luck Groupは世界トップ10のテレビ輸出企業に名を連ね、スマートディスプレイ製造における29年以上の専門知識、4大陸に分散する5つの生産センター、および60カ国以上を網羅する流通ネットワークを擁しています。月間生産能力は70万台を超え、すべての製品がISO 9001、ISO 14001、およびISO 45001の品質基準に準拠して製造されているほか、CE、UL、FCC、TÜV、GS、ETL、およびEnergy Starを含む世界の主要な認証機関から認定を受けています。

同ブランドの最新ウルトラワイド曲面フラッグシップモニターは、「レッドドット・デザイン賞2026」を受賞しました。AMZFASTはまた、CESイノベーションアワード、IDPA Japan Design Award、MUSEデザインアワード、London Design Awards、French Design Awards、およびAmerican Good Design Awardsを含む、複数の主要な国際的デザイン・テクノロジー組織から高い評価を受けています。

AMZFASTのゲーミングディスプレイは、最大400Hzのリフレッシュレート、Fast IPS、OLED、およびVAパネル技術、Adaptive-Sync、AI強化ゲーミングツール、ならびに包括的なアイケアソリューションを備えており、競技型ゲーミングと没入感のある日常使用の双方を想定して設計されています。

詳細はこちらをご覧ください：

www.amzfast.net

SOURCE AMZFAST