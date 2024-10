文化的多様性の受容：第35回上海観光フェスティバル、国内外の文化を称える

上海、2024年10月3日 /PRNewswire/ -- 第35回上海観光フェスティバル(「同フェスティバル」)は、9月14日に南京路歩行者天国でのライブパフォーマンスと盛大なパレードをもって正式に開幕し、国内外のオリンピック選手やアーティストが、地域および国際的な文化を称えました。

同フェスティバルは10月6日まで開催され、地元住民や海外からの旅行者に対して、忘れられない体験と独自の旅を提供することを目的としています。オープニングセレモニーでは、アジア、ヨーロッパ、アメリカ、オセアニアから集まった25のパフォーマンスチームが、それぞれ25台の華やかなフロートの上で多様な文化を鮮やかに披露しました。さらに、2024年パリ五輪出場者のタン・ハイヤン選手を含む上海のオリンピック選手が歌手やダンサーと協力して「点火、歓喜の都(Igniting, Joyful City)」と題するオープニングショーを披露しました。

「上海を訪れる(Visiting Shanghai)」をテーマに掲げ、100のイベントを開催し、1,000の商品を展示、10,000の企業が参加する同フェスティバルでは、「眠らない夜の楽しみ(Sleepless Nights of Fun)」、「ウォーターフロントの冒険(Waterfront Adventures)」、「都会の魅力(Urban Charm)」など、さまざまなイベントが開催されています。また、「敦煌の偉大な芸術(Great Art of Dunhuang)」や「ピラミッドの上に:古代エジプト文明(Exhibition On Top of the Pyramid: The Civilization of Ancient Egypt.)」など、文化的景観を探索できる展示会も行われています。

上海市内の各区は、古代の町めぐり、水路ツアー、フードフェスティバルなど、独自のテーマを掲げ、都市の豊かな文化的多様性を強く示しています。さらに、二階建て観光バスツアーでは、「永遠のノートルダム(Eternal Notre-Dame)」VRデジタル没入型展示を取り入れ、より深い没入体験を提供しています。さらに、上海の活気あふれる都市文化の独自の側面を紹介するために、7つの特別テーマを設けたCityWalkイベントが開催されます。

同フェスティバルに向けて、特別プロモーションやオファーも開始されました。62か所の観光名所での半額チケット、春秋観光による「敦煌の偉大な芸術」展の限定割引、SAGAによる「プデ・ライト・シティ(Pude Light City)」フロートの半額割引などが提供されています。

さらに、Trip.comは、海外からのインバウンド顧客向けの半日無料ツアーのルートをアップグレードし、世界20か国200以上のブランドと提携し、ホテル、空港、人気観光スポットのチケットの特別割引を提供しています。一方で、グリーンランドグループ(Greenland Group)はエクスペディアと提携し、展示会の無料チケットを含む限定特典を提供しています。

同フェスティバルの期間中、グローバルハーバーモールでは20以上の新しい店舗がオープンし、ジウシツーリズム(Jiushi Tourism)は2024年上海ロレックスマスターズと連携した、スポーツと旅行の企画をシリーズで展開します。

「このフェスティバルは、長年にわたり上海の象徴として成長し、上海を世界的に有名な観光地として確立しました。また、世界中の旅行者が上海の美しい風景、豊かな食文化、特産品を体験し、中国とその深い文化遺産について学ぶための窓口となっています。」と上海市文化・観光局副局長の程梅紅氏は述べています。

