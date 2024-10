ダウ、第35回パッケージング・イノベーション・アワードの受賞者を発表

東京、2024年10月28日 /PRNewswire/ -- ダウ(NYSE: DOW、本社:米国ミシガン州、会長兼CEO:ジム・フィッタリング)は、第35回パッケージング・イノベーション・アワード(PIA)の受賞者を発表しました。受賞者は、東京国際包装展と共催した授賞式で発表され、受賞作品は10月23日から25日まで会場に展示されます。

今年6月に世界各国の包装業界のバリューチェーン全体から18人の専門家がバンコクに集まり、すべての応募作品を審査しました。その結果、技術の進歩、持続可能性、ユーザー体験の向上という3つの基準で優れた功績のあった28の受賞作品が選ばれました。

ダウのパッケージング&スペシャルティプラスチック事業部プレジデント、カレン・S. カーター (Karen S. Carter)は次のように述べています。「今年の応募作品は、イノベーションの進展だけでなく、地球規模の課題に対して長年にわたり創造的な問題解決を積み重ねてきた成果を反映しています。応募作品は多様性に富んでいました。製品の保存期間を延ばす先進的な材料から、包装廃棄物を大幅に削減するデザインまで、私たちが目にしたイノベーションは、複雑な課題に対処する業界の能力を示しています。このアワードは現在の成果を称えるだけでなく、包装業界における将来の発展の土台を築くものです」

ダウ アジア太平洋地域コマーシャルバイスプレジデント、バンバン・カンドラ(Bambang Candra)は次のように述べています。「アジアは世界の製造業の中心地としての役割を担っており、初めてこの地域でパッケージング・イノベーション・アワードを開催したことは重要な出来事です。今年の応募の約半数がアジアから寄せられたことは、素材科学、デザイン思考、サステナビリティのイノベーションにより、包装の未来を形作るこの地域の影響力が高まっていることを示しています」

第35回PIAの審査委員長であり、Mintel Group Ltd.のグローバル包装担当役員、デビッド・ルッテンバーガー(David Luttenberger)氏は次のように述べています。「審査員を10年以上務め、新しい表彰のあり方を考え、創り出してきました。例えば、新興市場向けの特別賞や単一素材包装のフロンティア開拓に特化した特別賞を創設しました。新しい才能とアイデアが実際に私たちの顧客業界の未来を形作るという卓越性において、グローバル環境が進化していることの証です」

以下の28のファイナリストが、ダイヤモンド賞、プラチナ賞、ゴールド賞、シルバー賞、特別賞を受賞しました。

ダイヤモンド賞:

パナソニックエナジー株式会社と株式会社トッパンインフォメディアによる乾電池向け紙ベース包材

プラチナ賞:

Gerdau Graphene社によるグラフェン強化包装「Gerdau Grapheneの持続可能なイノベーション」

CJ CheilJedang Corp.によるバイオサーキュラー包装「Hetbahn®」

Starprint Public Company Limitedによるマカダミアナッツ用紙箱「Macada」

Upfield社によるバター・ジャム用紙製パッケージ

Aptar ( China ) Investment Co., Ltdによる液体化粧品用スクイーズボトル「Star Drop」

P&G中国による紙製ハニカム構造「Versafiller」

ゴールド賞:

Reckitt Industrial社そしてPlastipak Packaging社による「Bom Ar Spray de Ambientes」

Nestlé Italiana Spa社によるチョコレート用プラスチックボトル「Cioccoriso Perugina」

ITC Limitedによる世界初のビスケット用外装紙袋

内モンゴルのYili Industrial Group Co., Ltd.によるリサイクル遮光ペットボトル由来の熱収縮ラベル

森永乳業株式会社とTOPPAN 株式会社による、オリジナル「ピノガチャ」を製作可能なアイスクリーム包装箱

Magnomer社による「Magmark SS」

Aptar ( China ) Investment Co., Ltdによる自動装填スポイト「Neo Dropper」

UFlex Limitedフィルム事業部によるコールドブリスター成形用PETフィルム

Free Pack Net Holding SAGL社による大型家電製品の再利用可能な輸送用包装

Alltrista社による26mm軽量水・飲料用密封キャップ

シルバー賞:

Packaging Industries社によるナッツ用プラスチック包装袋「BarrierFlex NutVault」

Target Corporationによる台所用品向け紙製パッケージ「Figmint」

3M社の平らな多目的補修用テープ

内モンゴルのYili Industrial Group Co., Ltd(伊利集団)による鮮度保持キャップ付きInikinオンデマンド抽出茶飲料パッケージ

SÜDPACK MEDICA AGによる医薬品向けリサイクル可能ブリスター包装「PharmaGuard®」

TOPPAN株式会社による食品・化粧品等向けのチューブ容器「チューブなパウチ」

ヘンケルグアテマラ(Henkel La Luz, S.A.)の100%リサイクル可能な液体洗剤用スタンドアップパウチ

特別賞:

Amcor社とKjeldsberg社によるコーヒー向け包装「AmPrima® PE Plus」

Nestlé Italiana Spa社によるチョコレート用プラスチックボトル「Cioccoriso Perugina」

SB-Constantia Flexibles India社によるポリエチレンを基材とした完全リサイクル可能な朝食用シリアルパウチ「EcoLamHighPlus」

ITC Limitedによるインド初のハンドウォッシュ用リサイクル可能スタンドアップパウチ「Fiama」

Alico SAS BIC社によるCafe Sello Rojo単一材料コーヒー包装「Reciplus」

これらのエントリーの詳細については、こちらをご覧ください。

ダウはパッケージング・イノベーション・アワードの誇り高いスポンサーとして、賞の公正性と公平性を確保するために、審査過程および参加者の選定には関与していません。

※本参考資料は、2024年10月25日にダウが配信したリリース 「Dow Recognizes the Winners for the 35th Dow Packaging Innovation Awards at Tokyo Pack 2024 」の抄訳です。当資料の正式言語は英語であり、その内容および解釈については英語が優先されます。

パッケージング・イノベーション・アワードについて

パッケージング・イノベーション・アワードは30年以上続く、包装業界の主要な賞の一つです。新興企業にも老舗ブランドにも、同じ世界の舞台で革新的なパッケージングが評価される機会が与えられます。可能性の限界に挑み、新しい技術や工夫を紹介し、将来のイノベーションにつながる作品を表彰します。受賞したパッケージは世界の包装業界に披露され、同業者に認められるとともに、新しい市場から注目されるでしょう。詳細については、https://pia.awardsplatform.comをご覧ください。

ダウについて

ダウ(NYSE:DOW)は、世界をリードする素材科学会社です。包装やインフラ、モビリティ、コンシューマー用途など成長著しい市場のお客さまに製品やソリューションを提供します。グローバルな事業展開、設備の統合と規模、焦点が明確なイノベーション、業界をリードするポジション、サステナビリティへのコミットメントを通じて、利益ある成長を達成し、持続可能な未来の実現に貢献します。31カ国に製造拠点があり、従業員数は約3万5900人。2023年度の純売上高は約450億ドルでした。「ダウ」または「当社」は、ダウ社(Dow Inc)またはその関連会社を示しています。世界で最もイノベーティブ、顧客本位、インクルーシブ、サステナブルな素材科学会社を目指すダウの意欲的な目標や詳細についてはwww.dow.comをご覧ください。

