第37回金曲奨が成功裏に閉幕

Ayal Komodが主要3部門を制覇、Jolin Tsaiの『Pleasure』が年間最優秀アルバム賞と最優秀中国語女性歌手賞を受賞

台北、2026年7月2日 /PRNewswire/ -- 第37回金曲奨（Golden Melody Awards）は、今年は「花」をテーマに台北アリーナで開催され、成功裏に閉幕しました。咲き誇る花や降り注ぐ花びらに着想を得た5つの個性豊かなステージデザインにより、授賞式は音楽の美しさをたたえる没入感あふれる視覚体験を演出しました。

シンガーソングライターのAyal Komodは、アルバム『Go With The Flow』でこの夜の最多受賞者となり、「最優秀中国語アルバム賞」、「最優秀中国語男性歌手賞」、「最優秀作曲家賞」を受賞しました。『Ayal Komod』で「最優秀中国語アルバム賞」を受賞してから12年、Ayal Komodは今回の成果を振り返り、次のように述べました。「成功よりも意義のあるものはあるでしょうか。これからも優しさを大切に創作を続け、頼りになり、信頼されるパートナーでいられるよう努めます。」

Ayal Komod (left) and Jolin Tsai (right) celebrate their Golden Melody Awards victories / Photo: TTV (PRNewsfoto/Golden Melody Awards) Karen Mok performs at the Golden Melody Awards (left); The ceremony stage (right) / Photo: TTV (PRNewsfoto/Golden Melody Awards)

Jolin Tsaiは『Pleasure』で、「年間最優秀アルバム賞」と「最優秀中国語女性歌手賞」の両部門を受賞しました。『Ugly Beauty』は以前、第30回金曲奨（Golden Melody Awards）で「年間最優秀アルバム賞」を受賞していますが、Jolin Tsaiにとって「最優秀中国語女性歌手賞」の受賞は19年ぶりです。受賞スピーチで、同氏は次のように述べました。「前回に比べると、あまり緊張しませんでした。ここまでの道のりには多くの雑音もありましたが、他の人が何と言おうと、自分自身の景色を描き続けようといつも自分に言い聞かせてきました。」

この授賞式では、Karen Mokも10年ぶりに金曲奨（Golden Melody Awards）のステージに戻り、The Masterとともに5曲メドレーを披露して、印象的な場面を生み出しました。日本のロックバンド羊文学は、アニメ『呪術廻戦』のエンディングテーマ「more than words」を披露して観客を魅了し、力強いパフォーマンスで熱烈な拍手を浴びました。

SOURCE Golden Melody Awards