利回り5％超のマンハッタン・ビルを海外投資家に提供

マンハッタン、ハドソン・ストリート422番地 - 利回り5％超、完全な自由市場取引、海外からのハンズオフによる所有に最適

ニューヨーク, 2026年5月5日 /PRNewswire/ -- NYR.com -マンハッタンの投資販売会社で、ランドマークや機関投資家向けの優良資産を専門に扱うNew York Residence Inc.は、ウェストビレッジの中心部にある歴史的な複合用途ビル、ハドソン通り422番地を希望価格1,125万米ドルで投資家に提供します。

この物件は、Google、Disney、Meta (旧Facebook)のマンハッタン・オフィスから徒歩圏内にあり、ニューヨーク市で最も需要が高く、供給が制限されている住宅市場の中心に位置しています。ウェスト・ヴィレッジのゾーニングとランドマーク保護は、新規建設を厳しく制限しており、長期的な価値と安定した賃貸需要を支えています。建物は完全に賃貸されており、ターンキーオペレーションとして提供され、遠くからでも簡単に管理できます。

New York -422 Hudson St NYR.com

1875年に建てられ、ランドマークとなっている4階建ての建物には、3戸の自由市場居住用アパートと1階の商業スペースがあります。店舗テナントのLelabarは、Travel + Leisure、The Wine Enthusiast、CBS、Wine Spectatorに認められた、ニューヨークで最も評価の高いワインバーのひとつです。Lelabarはこの場所で20年以上にわたって成功裏に営業しており、2032年までの長期リース契約と年3％の賃料値上げ契約を結んでいるため、今も地域に根ざした人気店として活況を呈しています。

この建物は最近、ウェスト・ヴィレッジの歴史的地区を特に保護しているNew York City Landmarks Preservation Commissionとの緊密な連携のもと、全面的な改修工事が行われました。改修工事には、新しい屋根、各住戸に新設された高級キッチン、マルチゾーン式セントラル空調、防音窓などが含まれます。これらはすべて、むき出しの梁、当時のレンガ壁、薪暖炉など、建物の本来の建築的特徴を損なうことなく施工されました。

ハドソン通り422番地は完全賃貸で、100％自由市場となります。現在設定されている総賃料は年間約71万米ドルで、契約上のリース延長に基づくプロフォーマ・キャップレートは5％超となっています。この物件は専門家が管理し、完全にハンズオフで所有できる仕組みになっているため、日常的な関与なしにマンハッタンのトロフィー物件から確実な米ドル収入を得たい海外投資家に適しています。

募集要項、レント・ロール、経費明細、間取り図、写真を含む完全な情報パッケージは、適格な投資家のリクエストに応じて提供されます。「この価格帯で、完全に自由市場に委ねられた、改装済みのウェスト・ヴィレッジの物件を見つけることは稀であり、特に安定した小売収入があり、運営上の要件も最小限に抑えられている物件となると尚更です」と、New York Residence Incの社長兼ブローカーである Thomas Guss氏は述べています。

メディア・投資家向け連絡先

Thomas Guss、社長／ブローカー

New York Residence Inc.

オフィス：+1 (212) 360-7000 内線103｜直通：+1 (212) 365-4751

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SOURCE NYR.com