51Talk、創立15周年にグローバルカリキュラムを刷新し、子どもの英語コミュニケーション力を強化

東京、2026年7月8日 /PRNewswire/ -- 子ども向けライブオンライン1対1英語学習プラットフォームを世界で展開する51Talkは本日、創立15周年を記念し、グローバルカリキュラムを全面的に刷新すると発表しました。今回の取り組みは、単なる製品刷新にとどまらず、51Talkによるグローバル教育への継続的な取り組みを示すものです。それは、子どもたちが異文化を越えて自信を持ってコミュニケーションを取り、世界とつながり、自分の声を届けられるよう支援することです。

2011年に設立された51Talkは、現在50を超える国・地域の家庭にサービスを提供しており、東南アジア、中東、東アジアで特に強い存在感を示しています。このプラットフォームは、ライブオンライン1対1英語レッスンと体系的な学習パスを通じて、定期的な練習と没入感のあるやり取りにより、子どもたちが英語で話す自信を身に付けられるよう一貫して支援してきました。

統合カリキュラムの刷新

今年7月より、51Talkは新しいオンライン英語学習カリキュラム「Global Communicator」の提供を開始します。優れた学術性と実社会での実用性を基盤とする刷新後のカリキュラムは、国際性を備えたコンテンツ、個別最適化された学習パス、そして自信を持って世界とコミュニケーションできる力を育む双方向性の高い学習体験を提供します。

このカリキュラムには、オックスフォード大学出版局（Oxford University Press）が公認した教材が組み込まれており、子ども向けに調整され、国際的に認められた英語能力基準に準拠しています。AIを活用した適応型学習システムが、生徒の学習状況を分析し、授業の難易度をリアルタイムで調整することで、真に個別化された学習を実現します。高度な対話型エンジンを搭載したこのカリキュラムは、実生活に即したシナリオを再現し、生徒が英語で自然かつ効果的にコミュニケーションを取るための自信とスキルを身に付けられるよう支援します。

51Talkの教育担当バイス・プレジデント、Lucy Quは、次のように述べました。「当社は一貫して、子どもたちが日常の場面で自信を持って英語コミュニケーション力を活用できるよう支援することを目指してきました。今回の刷新により、双方向性が高く、学習者の反応に応じた、コミュニケーション重視の学習をより効果的に提供できるようになります。」

生の声：教室から世界の舞台へ

2023年以来、51Talkは国連気候変動枠組条約締約国会議（COP）などの国際イベントで青少年のスピーチ活動を支援し、生徒たちが現実の課題について自らの考えを発信できるよう後押ししてきました。

かつて話すことをためらっていたベトナム出身のLe Bao Nhiは、51Talkのレッスンを通じて発信する自信を身に付け、最終的にはCOP30でスピーチを行いました。彼女は次のように語りました。「以前は内気で、間違えることを恐れていました。今では、英語で世界中の人々とつながれることを誇りに思っています。小さな手でも大きな変化を生み出せると、私たちは信じなければなりません。」サウジアラビア出身のSheddi Alharthiも、COP30でスピーチを行った後に大きく変わり、「自信を持って英語を話せるようになったことで、私にとって世界がはるかに大きく広がりました」と述べています。

51Talkの5つ星講師の1人は、安心して学べる環境で継続的に練習を重ねることで自信が育まれ、生徒たちが英語で自由に自分を表現できるようになると指摘しました。その講師は、次のように語りました。「私たちの使命は、単に英語を教えることにとどまりません。継続的な指導と伴走を通じて、すべての子どもたちが実際の場面で自信を持って英語を話せるようになることを願っています。」

次の章に向けて

創立15周年の節目にあたり、51Talkはライブオンライン1対1英語学習体験をさらに高めることに引き続き注力しています。情熱あふれる講師陣とAIを活用した学習システムに支えられ、同プラットフォームは今後も、より多くの子どもたちがコミュニケーション力を伸ばし、世界とつながる自信を育めるよう支援していきます。51Talkは、さらに多くの子どもたちが自分の声で発信し、世界の舞台で輝く姿を心待ちにしています。

詳細は以下をご覧ください：www.51talk.com

SOURCE 51Talk