工場直接取引でホーム&ライフスタイル製品を調達：中国日用百貨商品交易会、今年7月に開幕

上海、2026年2月12日 /PRNewswire/ -- アジアで最も確立されたB2Bソーシングプラットフォームの1つである中国日用百貨商品交易会（CDATF）の2026年度の開催が、7月23日から25日まで上海新国際博覧センターで行われます。

今回の開催では、20万平方メートルの会場に3,500を超える出展者が集まり、70を超える国や地域から11万人以上の専門バイヤーを迎える予定です。出展者の95%以上は、実績のあるOEM/ODM製造能力を持つ中国の調達先工場であり、バイヤーに生産パートナーへの直接アクセスを提供しています。

日本のバイヤーへのサポート強化

日本企業が厳格な品質とコンプライアンス基準を維持しながらグローバルサプライチェーンの多様化を続ける中、CDATF 2026は、日本のバイヤーの緻密な調達慣行に合わせた強化サポートシステムを導入します。これらの取り組みは、効率的で透明性が高く、信頼に基づくビジネス交渉を促進することを目的としています。

厳選された製造の卓越性

CDATF 2026には、HAERSGROUP、D. KADI、HEENOOR、LONGSTAR、CHAHUA、YEDAなど、中国で最も競争力のある産業クラスターから輸出準備の整ったメーカーが集結します。日本ブランドとの長年にわたる取引実績を持つメーカーも多く含まれます。

出展者は、生産能力、国際認証（ISOおよびJIS準拠規格を含む）、海外市場での実績検証など、厳格な事前審査基準を満たす必要があります。

日本市場の需要に沿ったカテゴリー

この展示会では、日本の洗練された消費者市場に高度に適合した以下のカテゴリーの製品が紹介されます：

キッチン用品＆調理器具

ドリンクウェア＆容器

清掃&バスルームの必需品

収納&整理整頓

ホームテキスタイル

使い捨て製品

スマート家電＆エレクトロニクス

ライフスタイル＆ギフトアイテム

パートナーシップ志向のビジネスサービス

日本企業がサプライヤーの徹底的な評価と長期的なパートナーシップを重視していることを認識し、CDATFは以下を提供します：

詳細な出展者プロフィールと認証タグ付きの プレショー・デジタルマッチング

現地でのコミュニケーションサポート （プロの日本語通訳やガイド付きソーシングツアーを含む）

（プロの日本語通訳やガイド付きソーシングツアーを含む） 柔軟な取引モデル （試行注文や小口の初回MOQにも対応可能なサプライヤー）

（試行注文や小口の初回MOQにも対応可能なサプライヤー） 高度なOEM/ODM能力（プライベートブランド開発、洗練されたデザイン対応、持続可能な素材をサポート）

戦略的なソーシング・プラットフォーム

サプライチェーンが複雑化する時代において、CDATFは日本の調達担当者に、グローバルな調達決定に不可欠な透明性、信頼性、リスク管理とともに、工場への直接アクセスを提供しています。

