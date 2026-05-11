ACROBiosystems、機能性HEK293細胞株のグローバル・ライセンス・ソリューション・アップグレードを開始し、バイオ医薬品の研究開発を加速させるためにコンプライアンスの合理化を図る

東京、2026年5月11日 /PRNewswire/ -- ACROBiosystemsは、機能性HEK293細胞株のグローバル・ライセンス・ソリューションの大幅なアップグレードを発表しました。顧客価値を重視し、グローバルなバイオ医薬品のイノベーションを促進するこのアップグレードは、コンプライアンスのワークフローを簡素化し、効率的な創薬と医薬品開発をサポートします。

革新的な医薬品研究開発に不可欠なツールである機能性細胞株については、プロジェクトを順調に進めるために、明確かつ利用しやすい使用許諾が必要となります。今回のアップデートにより、承認範囲が拡大され、重複する審査手順が省略されました。世界の市場において、コンプライアンスに準拠した統一的な枠組みを確立します：顧客は、知的財産権および契約上の規則を完全に遵守した上で、追加のライセンスや費用を負担することなく、社内研究、創薬、アッセイ開発、品質保証試験、およびロットリリース分析のために機能性HEK293細胞株を利用することができます。これにより、中核となる研究開発に専念することが可能となります。本ポリシーは、大中華圏を除く全世界の市場に適用され、研究開発活動において機能性HEK293細胞株製品をシームレスかつ効率的に利用できるよう支援します。

世界中の顧客がスムーズに適応できるように、ACROBiosystemsは、米国、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の専門チームによる地域化されたサポートを提供しています。地域の専門家は、タイムリーな政策解釈、合理化されたコンプライアンスコンサルテーション、専門的な技術支援を提供し、完全なコンプライアンスと効率的な機能性HEK293細胞株研究を可能にします。

このアップグレードにより、使用許可条件が明確になり、コンプライアンス管理が最適化され、世界中の医薬品開発企業の運用コストが削減されます。これは、多様な研究開発シナリオにおいて、標準化されたスケーラブルな機能性HEK293細胞株アプリケーションをサポートする、より透明で柔軟なフレームワークを構築するものです。ACROBiosystemsは、グローバルなIPガバナンスとライセンシング・システムを最適化し続け、前臨床およびトランスレーショナル・リサーチを拡大し、高品質な医薬品開発を加速するために、規制された、ユーザーフレンドリーな機能性細胞株ソリューションをグローバルに提供していきます。

ACROBiosystems Groupは2010年に設立され、2021年に上場したバイオテクノロジー企業であり、革新的な製品とビジネスモデルを提供することで、世界のバイオ医薬品・ヘルスケア産業の礎となることを目指しています。同社は世界各地に展開し、米国、スイス、英国、ドイツの15以上の都市にオフィス、研究開発センター、生産拠点を置いています。一流製薬企業との長年にわたるパートナーシップを維持する同社は、 ACROBiosystems、bioSeedin、Condense Capital、ACRODiagnosticsなどの子会社で構成されています。組み換えタンパク質、キット、抗体を含む主要な製品とサービスは、厳格な品質管理システムのもと、医薬品開発のライフサイクル全体をサポートしています。ACROBiosystems Groupは、絶え間ない技術の進歩を通じて、医薬品開発を加速し、世界の健康に貢献することを使命としています。

SOURCE ACROBiosystems Inc. 株式会社アクロバイオシステムズ