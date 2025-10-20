ACROBiosystemsはパートナーと共催で、OrganoAsia 2025を大盛況のうちに開催

-中国、日本、韓国の科学者代表が集結し、オルガノイド研究と商業化を推進

東京、2025年10月20日 /PRNewswire/ -- ACROBiosystems は、Leica Biosystems、Molecular Devices、Leica Microsystems と共に、中国北京において OrganoAsia 2025-The Frontier of Organoid Science を開催しました。このハイブリッドで開催されたカンファレンスでは、対面でのセッションとライブオンライン配信が同時に行われ、500名以上の専門家や研究者が参加しました。中国、日本、韓国からの参加者に加え、世界各地からも参加者が集まり、オルガノイド技術による精密医療、創薬、再生医療における進展と可能性が議論されました。

専門家の視点：研究および産業応用における大きな進展

本カンファレンスには、ACROBiosystems 副社長 Rosanna Zhang、中国南方科技大学（SUSTech）准教授 Li Liang、韓国毒性学研究所 Ki-Suk Kim 教授、中国清華大学准教授 Na Jie、東京科学大学准教授 Tagawa Yoh-Ichi をはじめ、各分野を代表する専門家が参加しました。各講演では、疾患モデル、創薬スクリーニング、毒性評価などの分野における最新の研究成果を紹介されました。

ACROBiosystems 副社長 Rosanna Zhang は、創薬スクリーニングや毒性試験におけるオルガノイドの革新的なアプリケーションについて説明しました。3Rの原則に導かれて、世界的な規制政策が動物実験の代替手段として進められる中、オルガノイド技術が人間の生理学的微小環境を厳密に模倣することで薬物スクリーニングと安全性評価法に新たな可能性をもたらしていることを指摘しました。ACROBiosystems は、心臓、脳、肝臓、腸、肺などの主要臓器向けのすぐに使用可能なオルガノイド製品シリーズを提供しており、疾患モデル作製や試験サービスも展開しています。Zhang 氏は、同社が新薬開発のためのハイスループットスクリーニングやメカニズム研究を支援するため、オルガノイドモデルのラインナップを拡大する計画であることも共有しました。ACROBiosystems は、統合型 Organoid Toolbox を通じて、研究者が有効性スクリーニング、毒性評価、薬理研究をより効率的に行えるよう、包括的なソリューションを提供しています。

中国南方科技大学（SUSTech）医学部 Li Liang 教授のグループは、臓器の微小環境を正確に再現する患者由来オルガノイドのバイオバンクを構築しました。COVID-19 パンデミック中、同グループは呼吸器オルガノイドプラットフォームを用いて、SARS-CoV-2 の各変異株間の組織親和性の違いを特定しました。たとえば、デルタ株は肺炎を引き起こした一方で、オミクロン BA.2 は主に上気道に感染しました。ハイスループットスクリーニングを通じて、後に複数の変異株に対して中和効果を示すことが確認された馬由来のポリクローナル抗体も発見されました。さらに、オルガノイドとマイクロ流体技術を組み合わせ、二重チャネルの「オルガンオンチップ」を作製しました。これにより、低酸素チャネルと酸素豊富チャネルを分離して腸-マイクロバイオーム相互作用をモデル化し、従来の共培養システムの制約を克服しています。デングウイルスやジカウイルスによる脳炎メカニズムの解析、患者由来腫瘍オルガノイド（PDTO）モデルを用いた精密がん治療薬のスクリーニング、吸入型ワクチン投与の評価へもアプリケーションを拡張されています。現在、最大10^5個のオルガノイドを移植用に自動生産する取り組みを拡大し、再生医療における新たな可能性を切り開こうとしています。

韓国毒性学研究所の主任研究員である Ki-Suk Kim 教授のグループでは、幹細胞を用いた3Dオルガノイドモデルを毒性評価に活用することに注力しました。創薬開発が世界的に非動物試験へ移行する中、3Dオルガノイドシステムは、薬剤の安全性評価の精度と効率を向上させるのに役立っています。心臓毒性試験のため、ヒトの心臓の構造と機能を模倣した心臓オルガノイドを作製しました。多イオンチャネル検出とマイクロ電極アレイ（MEA）技術を統合することで、薬剤が心臓の電気生理に与える影響をより正確に評価できるようになりました。神経発達毒性研究において、iPSC由来ヒト脳オルガノイドを用いて脳発達をモデル化し、抗精神病薬ハロペリドールが Notch1 シグナル経路を阻害することで神経発達を損なうことを明らかにしました。さらに、この毒性を軽減する化合物も特定しました。Kim 教授は、オルガノイド技術が非動物試験の新時代における薬剤安全性評価の中核となり、より効率的でターゲットを絞った創薬開発を可能にすることを強調しました。

中国清華大学 Na Jie 准教授のグループは、ヒト多能性幹細胞を心筋細胞、血管内皮細胞、平滑筋細胞、マクロファージへ分化させました。3Dプリンティングを用いて、より成熟度が高く、虚血組織を修復する能力が向上した血管オルガノイドを作製しました。さらに、マクロファージと心臓オルガノイドを統合した共培養システムを開発し、心筋細胞の成熟度と収縮力が大幅に向上することを示しました。このプラットフォームにより、抗体医薬などの新規治療薬の心臓毒性リスクを評価する生理学的に妥当なモデルが確立されました。さらに、彼らは血管化および免疫細胞浸潤を備えた脳オルガノイド（VICO）も作製しました。虚血性脳卒中モデルに移植したところ、VICO は脳血流の回復と神経機能の改善を促進しました。この進展は、心血管・脳血管疾患のモデル化、再生医療の推進、精密創薬評価の支援に向けた新たなアプローチを提供しました。

東京科学大学Yoh-Ichi Tagawa 准教授のグループでは、炎症性腸疾患（IBD）をモデル化するマイクロ流体型腸オンチップ共培養システムを中心に研究を行いました。ヒト腸上皮細胞と腸内細菌叢を共培養することで、腸の微小環境の重要な要素を再現し、細菌の急速な増殖を抑制しつつ、安定で再現性のある体外共培養を実現しました。このプラットフォームを用いて、 IBD 誘導モデル を構築し、腸内細菌叢と免疫細胞の相互作用、炎症因子発現の変化を明らかにするとともに、TNF-α 阻害剤 TPCA-1 の治療効果 を確認しました。この腸オンチップシステムは、疾患メカニズム研究や創薬スクリーニングにおいて、従来の動物実験の代替となり得るものであり、スケールアップの可能性も高いとされています。Tagawa 教授は、将来的には複数のオルガンチップを統合して、より複雑なヒトシミュレーションシステムを構築することを目指し、疾患研究や創薬のための高い再現性とハイスループットを備えたプラットフォームを提供できると述べました。

パネルディスカッション：標準化と産業化に焦点を当てる

パネルディスカッションでは、品質管理、バッチ間の一貫性、オルガノイド研究の標準化フレームワークの構築などの課題を議論されました。研究者及び専門家たちは、データ共有の強化、運用プロトコルの統一、創薬および承認プロセスにおけるオルガノイドモデルの規制承認の獲得、統合型「ヒトオンチップ」システムのスケーラビリティ評価の重要性で一致しました。

将来を見据え、参加者たちは、オルガノイドの標準化の推進、データと方法論の共有、規制当局との対話強化による創薬・承認プロセスへのオルガノイドデータ活用の促進、複数の臓器モデルを連結して一貫性と再現性のある試験を可能にする「ヒトオンチップ」コンセプトの検討の必要性を強調しました。また、ヒト組織に匹敵する高度に成熟したオルガノイドの作製が依然として重要な課題であり、技術基準の向上と適切な発達段階の慎重な選択との間でバランスを取る必要があることも指摘しました。

今後の協力： ACROBiosystems、APAC地域のエコシステムを強化、研究と産業の橋渡し

成功に開催された OrganoAsia 2025 会議により、ACROBiosystems は国際的な科学協力を促進し、オルガノイドの研究・開発・製造にまたがる協力ネットワークの強固な基盤を構築することができました。この取り組みは、アジア太平洋地域におけるオルガノイド科学と産業利用のより深い統合への移行を支援するものです。イベント期間中、ACROBiosystems は企業や研究機関とオルガノイド分野で複数の協力契約を締結しました。同社は今後もグローバルパートナーと協力し、創薬、精密医療、その他先進分野におけるオルガノイド技術の役割を拡大していく予定です。ACROBiosystems はまた、OrganoAsia を国際的な交流とパートナーシップの主要プラットフォームに成長させるために、関心のある研究者の参加も呼びかけています。

ACROBiosystems グループ

ACROBiosystems グループは、2010 年に設立され、2021 年に上場したバイオテクノロジー企業で、製品と革新的なビジネスモデルを提供することで、世界のバイオ医薬品およびヘルスケア産業を支援することを使命としています。グローバルに事業を展開し、米国、スイス、英国、ドイツの10以上の都市にオフィス、研究開発センター、生産施設を有しています。ACROBiosystems グループは、Pfizer、Novartis、Johnson & Johnson をはじめとする世界有数の製薬企業や主要な学術機関と長期的なパートナーシップを築いています。ACROBiosystems、 bioSeedin、Condense Capital、ACRODiagnostics などの子会社で構成されています。

ACROBiosystems グループは、新技術と製品の継続的な開発を通じて、世界の製薬業界に価値を創造し、パートナーの能力強化を積極的に支援しています。標的療法や免疫療法、その臨床応用を含む創薬プロセスの加速に注力し、世界の健康向上に貢献しています。

