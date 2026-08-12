AGON by AOC、トリプルリフレッシュレート性能を実現した新型ゲーミングモニターを発表

台北、2026年8月12日 /PRNewswire/ -- 2025年のIDCレポートにおいて7年連続で世界No.1のゲーミングモニターブランドに選出されたAGON by AOCは本日、G4シリーズの新型ゲーミングモニター3機種を発表しました：31.5インチ曲面モデルの「CQ32G4Z」、および27インチモデルの「Q27G40ZE2」と「Q27G41ZE2」です。卓越したスピード、没入感のある映像、そして多彩なパフォーマンスを求めるゲーマー向けに設計されたこの新ラインナップは、革新的なトリプルリフレッシュレート技術を採用しています。これにより、優れた画質と応答性を維持しつつ、さまざまなジャンルのゲーム体験を最適化する柔軟なディスプレイ設定を実現します。

AOC MNT事業部ヘッド兼副社長のLidong Yan氏は、次のように述べました。「AGON by AOCのトリプルリフレッシュレート対応モニターは、あらゆるタイプのゲーマーに向け、卓越したスピード、鮮明な画質、そして多彩なパフォーマンスを1台のデバイスに統合しています。独自のトリプルリフレッシュレート技術に加え、NVIDIA G-SYNC Compatible認証を受けたAMD FreeSync Premiumを搭載したこれらのモニターは、一貫した応答性を提供し、ゲーマーがあらゆる対戦で競争力を維持できるようにします。」

AOC New G4 Series Gaming Monitors Built For Triple Refresh Rate Performance

新しいG4シリーズは、3つのカスタマイズ可能なリフレッシュレートと解像度のプリセットに対応しており、ゲーマーは精細な映像を楽しめる「QHD 260Hz」、極めて滑らかな対戦プレイが可能な「FHD 360Hz」、そして超高速なアクションやレースゲームに最適な「HD 500Hz」を手軽に切り替えることができます。適応型リフレッシュレート切り替え機能により、ユーザーはさまざまなゲームプレイの場面に応じてディスプレイのパフォーマンスを調整でき、ゲームプレイの質を損なうことなく画質とフレームレートのバランスを最適化できます。eスポーツのトーナメントに参加する場合でも、没入感あふれるオープンワールドの冒険を楽しむ場合でも、あるいは日常のエンターテインメントを楽しむ場合でも、ゲーマーは複雑な手動設定を行うことなく、その場面に最適な表示モードを即座に選択し、レスポンスと視覚体験の両方を最大限に高めることができます。

各モデルは、0.3msという超高速のMPRT応答時間を備えており、動きの速いシーンでのモーションブラーやゴースト現象を最小限に抑えます。AMD FreeSync PremiumおよびNVIDIA G-SYNC Compatibleの各技術と組み合わせることで、画面のティアリングを低減し、すべての試合を通じて安定したパフォーマンスを発揮しながら、滑らかで反応の良いゲームプレイを実現します。ゲーマー向けに設計された目の保護機能により、長時間のゲームプレイ中の快適性がさらに向上します。

没入感のあるデザイン、柔軟性の高いトリプルリフレッシュレート技術、そして最高峰のゲーミングパフォーマンスを兼ね備えた「CQ32G4Z」、「Q27G40ZE2」、および「Q27G41ZE2」は、eスポーツ選手、ゲーミング愛好家、そして日常的にゲームを楽しむプレイヤーにとって理想的なアップグレードモデルです。トリプルリフレッシュレートディスプレイ技術の先駆者として、AGON by AOCは革新的なゲーミングモニターをラインナップに追加し続け、ゲーミングディスプレイの革新におけるリーダーシップを強化するとともに、絶え間ないイノベーション、幅広い製品選択肢、そして世界中のゲーマーの進化するニーズに応える技術を通じて、次世代のゲーミングディスプレイを牽引してまいります。

詳細については、AOCの公式ウェブサイトをご覧ください。

SOURCE AGON by AOC