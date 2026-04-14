AIによるエコシステム再構築と顧客駆動型成長 -- Delonixグループ2026年戦略発表会

深セン（中国）、2026年4月14日 /PRNewswire/ -- 3月30日、Delonix Groupは2026年戦略会議において2つの新しい取り組みを発表しました。Betterwoodアプリに組み込まれたGenie AIと、「天干地支モデル（Heavenly Stems & Earthly Branches Model）」として知られる顧客体験フレームワークです。

個々に見れば、それらは製品やサービスのアップグレードのように映ります。しかし、これらを総合すると、より構造的な変化を示唆しています。それは、ホスピタリティ業界が数十年にわたり依拠してきた論理を置き換える試みです。

Delonix Group 2026 Strategy Conference (PRNewsfoto/Delonix Group)

近代的な歴史の大半において、この業界は「物理的な拡大による成長」という単純な方程式に支配されてきました。より多くの客室、より良い立地、より高い稼働率を追求することです。規模こそが戦略であり、同時に障壁でもありました。

その方程式が崩れ始めています。

Zheng Nanyan会長は、このシフトを周期的なものではなく構造的なものと定義しました。成熟する消費者の期待と迅速に展開可能なAIシステムの融合は、資産主導型の成長の有効性を徐々に損なっています。かつては効率化の道具であった標準化は、今や画一的な体験を生み出す要因となっています。長年容認されてきた資本集約性は、今や足かせになりつつあります。

その代わりに台頭しているのは、既存モデルの効率化バージョンではなく、まったく異なる組織原理です。システムの原点を「供給」ではなく「需要」に置くという考え方です。

収容力から解釈へ

この新しいモデルにおいて、中心的な課題はもはや「いかに収容力を構築し埋めるか」ではなく、「いかに断片化されたリアルタイムの顧客の意図を解釈し対応するか」にあります。

DelonixはGenie AIをこの中核に位置づけています。

インターフェース層にとどまりがちなホスピタリティ業界の一般的なAI活用とは異なり、Genie AIはシステムの中心、すなわち「意図」と「実行」の間に位置するように設計されています。単にリクエストに応答するだけでなく、リクエストを構造化します。

アプリの入力や音声を通じたゲストとのインタラクションは、実行可能なタスクシーケンスに変換され、中央の意思決定レイヤーを経て最寄りの対応可能な担当スタッフに割り振られた後、データとしてシステムにフィードバックされます。

この技術アーキテクチャ自体に前例がないわけではありません。特筆すべきは、これを運営の「基盤」にしようとする意欲です。

意図通りに機能すれば、サービスは個人の応答能力に依存するものではなく、システム自体の特性となります。従来は事後的に管理されていた可変性は、調整の段階で設計から排除されます。

その意味で、AIはもはやサービスを補強するものではありません。AIがサービスの境界線を定義しているのです。

かつての解決策であった標準化は、今や制約となっています。

業界のこれまでの成長モデルは標準化に依存していました。つまり、どこでも再現できる客室、予測可能なサービス、そしてどの拠点でも一貫した品質の提供です。これによって規模の拡大は可能になりましたが、その代償として差別化は犠牲になりました。

消費者の期待が進化するにつれ、そのトレードオフは受け入れられなくなっています。

Delonixの対応は標準化を放棄することではなく、その上にシステムとして可変性を重ねることです。

「天干地支モデル」は、製品やサービスを固定された構成ではなく、進化するモジュールとして扱うフレームワークを導入します。顧客とのインタラクションは、製品そのものが時間をかけて反復・改善されるためのインプットとなります。

その意味するところは、一見些細ながらも重大です。

ホテルはもはやサービスが付随する静的な資産ではありません。使用状況によって製品が絶えず形を変えていく、適応型システムとなります。

顧客にとって、これはリセットされることのない、蓄積される経験という形での進歩をもたらします。運営者や投資家にとっては、一度限りの資本投下から、継続的・段階的な見直しへのシフトを示唆しています。

どちらの場合も、根本的な前提は同じです。価値は資産に埋め込まれているのではなく、相互作用を通じて生成されるものです。

システム・レイヤーへの統制力の移行 これらの要素を結びつけるのはテクノロジー単体ではなく、統制力のあり方です。

従来のモデルでは、統制力は所有権、立地、物理的規模といった資産にありました。新興モデルでは、需要を解釈し、リソースを配分し、製品を継続的に調整するシステムレイヤーへと、その統制力が移行していきます。

このシフトは効率性以上の意味を持ちます。

意図を解釈し、実行を調整し、結果から学習できるシステムが、競争の条件を定義し始めます。優位性はもはや「資産を多く持つこと」ではなく、「資産の使途を決定する優れたシステムを持つこと」にあります。

その意味で、AIは単なるインフラではありません。それはガバナンスそのものです。

価値の再定義を迫られる瀬戸際の業界

AIを産業および消費者システムに統合しようとする中国の広範な動きが、このシフトの背景にあります。国務院の「AI+」イニシアチブのような政策枠組みが展開を加速させていますが、より本質的な変化はビジネスモデルのレベルで起きています。

ホスピタリティ業界は、その影響を特に受けやすい業界の一つです。

物理的な拡大による限界収益が低下し、顧客の期待がより多様化する中で、業界は「何に価値があるのか」という価値の見直しのプロセスに向かっています。かつて主要な障壁であった規模は、今や再現が容易で守るのが難しいものとなっています。

それに代わるものはまだ定義の途上にあります。

Delonixのアプローチは、一つの可能性を提示しています。需要を継続的に生成されるインプットとして扱い、それを取り込んで増幅させるシステムを構築することです。このモデルが持続的に機能するかどうかは、今後の推移を待つ必要があります。しかし、その前提は明確です。

ホスピタリティの未来は、ホテルをどう建てるかよりも、ホテルがどう考えるかにかかっているのかもしれません。

Delonix Groupについて

Delonix Groupは、アジア太平洋地域をリードする国際的なホスピタリティおよび体験型消費グループです。世界第14位にランクされる同グループは、Marriott Internationalと提携し、世界初のデュアルブランドのラグジュアリー施設であるMajesTangホテル（トリビュートポートフォリオ加盟）を立ち上げるとともに、唐文化にインスパイアされたプレミアムビジネス旅行ブランド「MaisonLee」を独自に創設しました。中国のホテルグループとしていち早く海外進出を果たしたDelonixは、日本やインドネシアなど潜在力の高い市場で存在感を確立しており、その拠点は世界200以上の都市に及んでいます。同社のポートフォリオには、Model J、hotel MONday、そしてSwiss-BelhotelやArtotelを所有するIHIへの投資が含まれており、ハイエンドなホスピタリティと文化的な没入感を伴う旅行のための次世代グローバルプラットフォーム構築の最前線に位置しています。

SOURCE Delonix Group