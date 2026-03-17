窓辺の陽光から宇宙の海へ：光翼新能源株式会社、AI搭載宇宙太陽光発電新製品を日本光伏展で発表

東京、2026年3月17日 /PRNewswire/ -- アジア太陽光発電業界のトップイベント「2026 日本国際太陽光発電展（PV EXPO）」が東京有明国際見本市会場で開幕した。世界のフレキシブルペロブスカイト太陽電池のリーディングカンパニーである光翼新能源株式会社（BILIGHT）が出展し、AIを活用した宇宙太陽光発電製品「ソーラーウィング（太陽翼）」を世界で初めて発表した。同時にフレキシブル太陽光発電カーテンなどの革新的成果も展示し、「宇宙太陽光発電＋AI応用」の異業種融合により、太陽光発電産業の発展構造を再構築し、会場の注目を一身に集めた。

宇宙技術が壁を突破、ソーラーウィングがエネルギーの境界を再定義

今回初公開された「ソーラーウィング」宇宙用ペロブスカイト太陽光発電製品は、BILIGHTが宇宙級エネルギー技術とAIインテリジェンスを深度融合させた記念碑的製品であり、太陽光発電産業がAI主導の宇宙エネルギー新時代に正式に突入したことを示している。同製品は従来の結晶シリコン太陽電池が持つ重くて脆く、剛性が高いという物理的限界を完全に打ち破り、フレキシブルペロブスカイトのコア技術を基に、極限まで薄くて軽く、曲げたり折りたたんだりできる特性を備え、多様なシーンに完璧に対応する。

「ソーラーウィング」は光エネルギーのリアルタイム追跡、出力の適応的調整を実現し、過酷な環境下での発電効率と安定性を大幅に向上させる。また、宇宙用耐候基準を応用し、極端な温度差、強い紫外線放射といった業界の課題を克服し、製品の耐用年数を延長した。会場での実物デモでは、分散型エネルギーの軽量化、インテリジェント化、高適応性などの新たな特徴、AIによるインテリジェント発電制御の効果が来場者を驚かせ、世界各国のバイヤーやメディアの注目を集めた。

AIが民生シーンを支援、太陽光発電カーテンが生活美学を照らす

先進的な宇宙太陽光発電技術に加え、光翼新能源は巻き取り可能なフレキシブル太陽光発電カーテンも同時に展示し、クリーンエネルギーを宇宙から日常生活に導入し、「宇宙の海」から「窓辺の陽光」までの全シーンリンクを実現した。同製品は高性能ペロブスカイト電池を家庭用カーテンと深度融合させ、インテリジェント光電管理システムを搭載。日除け・断熱機能を備えると同時に、太陽光を自発的に採取・電気エネルギーに変換し、スマートホーム機器やAI端末にリアルタイムで給電でき、「取り付けるだけで使用可能、巻き取るだけで充電」を実現した。

実用性と美観を兼ね備えた革新的デザインは、会場で協業商談の熱狂を巻き起こした。上下流企業やスマートホームメーカーが相次いで「太陽光発電＋AI」の民生商用化ルートについて深度的な連携を行い、クリーンエネルギーとスマートライフの融合を加速させている。

全シーンAI戦略でエネルギー平権の実現を加速

会場のBILIGHTブースは終日人気で溢れ、国内外の産業チェーンパートナー、国際投資機関が足を止めて商談を行った。業界関係者と投資機関は一致して、BILIGHTがAIを架け橋に「宇宙航空＋民生分散型」の全シーン太陽光発電エコロジーを構築し、先進的なエネルギー技術の壁を突破すると同時に、クリーンエネルギーを大衆に真に恩恵をもたらし、ペロブスカイト技術の商用化潜在力を解放したと評価している。

光翼新能源株式会社 CEO 萧博士は、同社が常にAIによるクリーンエネルギー支援を核心ビジョンとし、技術統合とシーン革新を通じて、太陽光発電エネルギーをAIインテリジェント時代の基盤的動力にすると表明した。今回の日本太陽光発電展への出展は、BILIGHTのフレキシブルペロブスカイト技術が世界的なリーディングポジションにあることを示すだけでなく、太陽光発電産業が多元化方向に急速に発展していることを証明し、クリーンエネルギーが万人に普及する目標が次第に現実のものとなっている。

SOURCE 光翼新能源株式会社