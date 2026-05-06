AIを成果に結びつけることが、企業にとって依然として課題にIntellias、大規模な実験から自律的なAI運用へのステップアップを支援

AIの概念実証（POC）のうち本番環境へ移行するのはわずか40%に過ぎないなか、Intelliasは戦略から成果までのギャップを埋めるAI変革のための実用的なアプローチを提案します

シカゴ, 2026年5月6日 /PRNewswire/ --Intelliasは、AIを活用した製品エンジニアリングとデジタルソリューションのパートナーとして、AI変革のための実践的アプローチを発表しました。これは、ソフトウェアシステムの構築と運用、AIソリューションの拡張方法を変革することで、企業が初期段階の取り組みから本番稼動に移行するのを支援する構造化されたプレイブックとなります。Intelliasの実用的AIプレイブックは、決定的な能力に基づいています。ソフトウェア・エンジニアリングとITオペレーションに直接AIを適用することで、企業はAIへの投資を測定可能なビジネス成果へと迅速に変えることができます。

この発表は重要な時期に行われました。テクノロジー・リーダー企業は2026年にAIに軸足を移し、AIへの投資を44％拡大する計画であると報告していますが、投資収益率を達成するのに苦労しています。CIOの半数近くが、AIと生成AIのPOCのうち本番稼動に至っているのは41%に過ぎず、期待以下のパフォーマンスであると報告しています。

「業界はこの2年間、AIの可能性について話し合ってきました。今、企業は戦略から成果へとつながる明確な道筋を求めています。AIを導入することで、より高い収益と より良い 投資収益率を達成することができます。しかし、すべての企業がこのシフトの実行方法を知っているわけではありません。Intelliasでは、テクノロジーの構築・運用方法を変革することで、AIを試験運用から本番運用へと移行させるお手伝いをしています。「 - ソフトウェア エンジニアリング やIT運用にAIを直接活用し、明確なビジョンと確かな自信を持って前進できるようサポートします。」

Vitaly Sedler、Intelliasの最高経営責任者（CEO）兼共同設立者

Intellias Pragmatic AI Playbookは、複雑な規制のある業界において、最大70％のコスト削減、1.5倍の市場投入期間の短縮、納品サイクルの短縮など、測定可能なインパクトをもたらします。

ある医療機関は、介護アプリケーションを実行するために、サードパーティのライセンス・プラットフォームに依存していました。 Intelliasは、AIの実行モデルを適用して、要件を設計し、コア機能を生成し、アプリケーション・アーキテクチャを再設計しました。実用的な製品は数日以内に納品され、迅速に生産に移されました。当該組織は、総投資額を50％近く削減し、市場投入までの時間を1.5倍に短縮し、ビジネスクリティカルなシステムを完全にコントロールできるようになりました。

あるグローバルなモビリティ企業は、タイミングが極めて重要となる業界イベントに向けて、次世代のデジタルツイン・プラットフォームを提供する必要がありました。Intelliasは、AIを活用したエンジニアリングとAIエージェントを適用してUI生成を自動化し、本番環境に対応したソリューションを1日で、完全に統合されたソリューションを6週間で提供しました。これにより、同社は配送コストを約70％削減することができました。

IDおよび位置情報テクノロジーの世界的リーダー企業は、80を超える製品ポートフォリオにわたって大量の顧客データを蓄積していました。Intelliasは、統一されたAWSネイティブのデータプラットフォームを提供し、独自のAI Ready Data Engine手法を適用して、プラットフォームの近代化と自動化されたカスタマーインテリジェンスを両立させました。その結果、新たな収益源が生まれ、330億のデータポイントが処理され、22,000のアカウントに特化したレコメンデーションが生成され、企業規模のAI開発のためのスケーラブルな基盤が構築されました。

「私たちは、あらゆる業界で根本的な変化が起きているのを目の当たりにしています。AIを活用したエンジニアリングは、これまでのどの技術よりも早く競争上の優位性を持つようになりました。これは組織が複雑さを回避し、コストを削減し、メンテナンスを自動化するのに役立つものです。今これを導入する企業 は、今後10年間にわたって業界をリードすることになるでしょう」

Andriy Telyha、 Intelliasの最高デリバリー責任者兼パートナー、Intelliasの最高デリバリー責任者兼パートナー

Intelliasの実用的AIプレイブックの中核には、2つの戦略的方向性があります。テクノロジーとビジネスの変革テクノロジーの変革は、ビジネスの変革のための土台を築き、両者が一体となって組織がビジネス価値を達成することを可能にします。

テクノロジートランスフォーメーションは、ソフトウェアやITシステムの構築方法を改善するためにAIを適用することに焦点を当てています

製品エンジニアリング。AIはソフトウェア開発を再構築し、納期を短縮し、市場投入までの時間を短縮し、運用コストを削減します。 アプリケーションのモダナイゼーション。AIはレガシーシステムのモダナイゼーションとリエンジニアリングを可能にし、現在の競争環境に適合させます。 ITサービスの運用。AIを活用した自動化により、監視、インシデント対応、問題管理などの運用コストを削減し、リスクを最小限に抑えます。

ビジネス変革は、強力なデータ基盤とガバナンスを確立することから始まります。組織は、3つのレベルでインパクトを推進することができます。

個人の生産性。生成AIツールは日常業務を強化し、従業員がより速くタスクを完了できるよう支援します。 プロセスの最適化。Intelliasは、ビジネス機能全体にAIエージェントを導入し、人間の監視を維持しながら反復作業を自動化します。 ビジネスの混乱。生成AIと自律型エージェントによって構築されたAI搭載の製品とサービスは、企業が事業収益を増加させ、競争上の優位性を達成することを可能にします。

Intelliasについて

Intelliasは、AIを活用した製品エンジニアリングとデジタルソリューションのパートナーです。Intelliasは、世界中の組織と協力して、AI主導のイノベーションを大規模に取り入れ、受賞歴のあるソリューションを立ち上げるのを支援しています。20年以上にわたり、Intelliasはモビリティ、 ヘルスケア およびライフサイエンス、FSI、小売業界において、深いドメイン 専門知識 を構築してきました。Intelliasは、HERE Technologies、ZEEKR、 FinCompare、TomTom、Travis Perkinsなどのクライアントに明確なビジネス成果を提供しています。

Intellias 明確な結果が待っています。

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SOURCE Intellias