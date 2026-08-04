ai&、Voltaiqと協業し、AIデータセンター向け蓄電池システムの品質、信頼性、安全性を確保

ai&のソブリンAIコンピューティングインフラとVoltaiqの「Enterprise Battery AI Platform」を組み合わせ、系統連系を迅速化し、電力コストを削減するとともに、業界最高水準の安全性と信頼性を確保

カリフォルニア州クパチーノ, 2026年8月4日 /PRNewswire/ -- 最先端AI技術を手掛ける垂直統合型企業ai&（株式会社エーアイ・アンド：本社横浜市、CEOデビット・ベネット、President原信平）と、エンタープライズ向けバッテリーAI分野をリードするVoltaiqは、日本にあるai&のAIデータセンターにバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）を導入する計画を発表しました。 Voltaiq独自のAI搭載プラットフォームにより、バッテリーの選定、統合、導入、運用に至るライフサイクル全体を通じて、品質と安全性を追跡し、確保する事を目指します。

AIの急速な拡大により増加しているデータセンターの電力需要は、すでに過負荷状態にある電力網に大きな負担をかけています。蓄電システムは、電力供給事業者の負担軽減という課題に対し、データセンター運営事業者が系統連系を迅速にし、ピーク需要料金を削減し、公称連系容量の上限を超えて利用可能な電力容量を増やし、系統障害時にも稼働を維持できるよう貢献します。これにより、モデル学習処理の失敗やサービスレベル契約（SLA）違反を防ぐ事を目指します。一方、バッテリー性能の劣化によるダウンタイムや、熱暴走による安全面の懸念は、現在データセンターが抱える最も深刻なリスクの一つであります。

Voltaiq provides a complete BESS stack to ensure battery quality and reliability for AI data centers. Voltaiq provides a complete BESS stack to ensure battery quality and reliability for AI data centers.

Voltaiqは、ai&のAIデータセンターに対し、設計・セル製造からシステム統合、試運転、現場運用に至るバッテリーライフサイクルの各段階のデータを監視し、設計から運用のデータを関連付け、統一したデータに統合するデジタルインフラを提供します。Voltaiqは、用途に特化されたデータオントロジーを提供し、バッテリーライフサイクル全体でデータを共有できるプラットフォームを提供します。これにより、材料、製造、試験、運用、品質のデータを結び付け、一貫して比較・追跡・分析する事を可能にします。

VoltaiqのEnterprise Battery AIは、現場での性能を上流の製造・設計要因と結び付け、バッテリー品質の異常を自動検知して迅速に解決することで、ai&のデータセンターの試運転・運用開始を下支えし、稼働時間と設備寿命の最大化を手助けします。

Voltaiqの共同創業者兼CEOであるTal Sholklapperは、次のように述べています。「データセンターは、電池性能誤算する余地がありません。判断を誤った場合の代償は、計画外の稼働停止、モデル学習のやり直し、電力料金の増加、そして最悪の場合は火災事故であります。Voltaiqは、数十年にわたり蓄積したバッテリー分野の専門知識とデータエンジニアリングの経験を、最新のAIアルゴリズムと組み合わせ、ai&のようなパートナーが迅速かつ安全に、可能な限り収益性の高い形で事業規模を拡大できるよう後押ししています。当社のEnterprise Battery AIは、ai&が最高品質のバッテリーを選定し、適切に試運転を行い、最高水準の性能と安全性で運用できるよう支援します。この提携により、AIインフラへの電力供給のあり方に基準を定め日本から世界へと展開していく事を期待しています。」

ai&の共同創業者兼CEOであるDavid Bennettは、次のように述べました。「電力はAI時代の決定的な制約要因であり、その貯蔵・管理方法によって、インフラを迅速に構築し、安定して稼働させ、収益性の高い運営を実現できるかどうかが決まります。日本のデータセンターに最適な電力供給方法を検討する中で、Voltaiqの支援により、バッテリーの寿命全体にわたって最高水準の性能と安全性を確保できると確信しています。」

今回の協業はまず、ai&が日本で計画している導入案件に重点を置いています。日本では、データの国内保管要件や送電網の制約があるため、品質が保証され、国内で管理・統制できるエネルギーインフラの価値が特に高くなります。両社は今後、この取り組みを他の拠点や市場にも順次拡大するとともに、このモデルを他のバッテリーおよびシステムパートナーにも展開する意向です。

Voltaiqについて

Voltaiqは、業界をリードするEnterprise Battery AIプラットフォームであり、製品開発・セル製造からシステム製造・現場運用に至るバッテリーライフサイクル全体にわたり、バッテリーエンジニアリングおよびレポート作成向けのエージェント型ワークフロー、データ管理、分析機能を提供しています。Voltaiqのプラットフォームは、自動車、セル製造、エネルギー貯蔵などの各分野の大手企業に採用されており、バッテリー製品の市場投入を迅速化するとともに、品質、安全性、性能を確保するために活用されています。詳細については、www.voltaiq.comをご覧ください。

ai&について

ai&は、フルスタックを所有し最適化する者が勝つというシンプルな信念の下に設立されたグローバルAIテクノロジー企業です。ai&は、次世代データセンターインフラ、ヘテロジニアスコンピューティング、最先端モデルサービスを単一の最適化されたプラットフォームに統合し、単一レイヤーのプロバイダーでは実現できないパフォーマンス、経済性、データ主権を企業と開発者に提供します。日本で設立しグローバルに拡大中のai&は、AIネイティブな未来の基盤を構築しています。詳細については、www.aiand.comをご覧いただくか、LinkedInおよびXでai&をフォローしてください。

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