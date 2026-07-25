取引所がデータ利用料を引き上げる中、Alpha Analiticaが企業の市場データ費用を最大50％削減する手段を提供

取引所の新たなライセンス制度改定で市場データ供給網の下流へコストがさらに波及―Alpha Analiticaがコスト増に対抗するバイサイド・セルサイド企業を支援

ニューヨーク, 2026年7月26日 /PRNewswire/ -- 市場データは従来から、金融機関のテクノロジー予算における有数の経常支出項目です。現在、取引所料金の改定が相次ぎ、こうしたコストはさらに上昇する見通しです。市場データ費用の最適化を手掛けるAlpha Analiticaは、業界が単に値上げ分を吸収するのではなく、今こそデータ関連支出の管理方法を見直す必要があると指摘しています。

取引所がデータ利用料のルールを書き換える

WatersTechnology1の最近のレポートでは、CME Groupによる2025年のライセンス制度の抜本的な見直しが、市場データ業界全体で摩擦を引き起こしていることが詳しく報告されています。CMEは、傘下のCME、CBOT、Nymex、Comex、GMEの各取引所で従来無料だった取引終了時（EOD）データのライセンスを廃止し、すでにリアルタイムアクセス料を支払っている企業についても、そのデータを新たな遅延データ・ライセンス料の対象に再分類しました。同レポートによると、英国を拠点とする市場データ利用者団体IPUGは、CMEの5取引所すべてのデータについて主要な再配布チャネル全体でライセンスを取得している銀行が、この変更の直接的な結果として、年間約27万3,600ドルの新たな料金を負担する可能性があると試算しました。IPUGのメンバーは、この料金引き上げをめぐり、規制当局への申し立てや法的措置を検討していると報じられています。

重要なのは、こうした料金変更の影響が取引所だけにとどまらない点です。Bloomberg Data LicenseやLSEG DataScopeなどの主要な再配布プラットフォームは、取引所のライセンス費用を自社の顧客に転嫁するため、取引所レベルの費用増は下流へ波及し、そうしたデータフィードを利用するすべての銀行、資産運用会社、ヘッジファンドの請求額を押し上げます。あるフィンテック企業の幹部はWatersTechnologyに対し、新たに課金対象となったデータを追跡・管理する負担は「業界に何の価値も生み出さない」と述べ、コストがデータ利用者に転嫁されているだけだと指摘しました。

これは単発の事例ではありません。そこには、次のようなより広範な傾向が表れています。取引所がデータ収益の拡大を図り、ベンダーがそのコストを顧客に転嫁する中、市場データの総コストは年々上昇しており、多くの場合、企業が市場データ費用に充てる予算の伸びを上回っています。

別のアプローチ：請求額だけでなく、支出そのものを見直す

Alpha Analiticaは、まさにこの問題に対処するために立ち上げられました。Alpha Analiticaは、取引所料金やベンダーとの契約費用を単に削減するのではなく（こうした取り組みを単独で成功させられる企業はほとんどありません）、企業の既存の市場データ利用環境に潜む無駄、重複、十分に活用されていない利用権の排除に注力しています。

同社の主力製品Math-Millは、市場データベンダーから派生データを直接購入する必要をなくす定量計算エンジンです。企業は、インプライド・ボラティリティ、グリークス、カーブ分析、スプレッド分析、その他の派生項目など、あらかじめ算出された分析データをベンダーから購入する代わりに、Math-Millを使用し、すでにライセンスを取得している原データから、こうしたデータを社内で直接生成できます。Alpha Analiticaの第2の製品Reference-Hubは、これに関連する別の過剰支出要因にも対処します。具体的には、設定可能なキャッシュエンジンによって、リファレンス・データおよび証券マスター・データへの重複リクエストを削減します。Math-MillとReference-Hubを利用する顧客は、データへのアクセスやパフォーマンスを損なうことなく、市場データ費用を最大50％削減しています。

今、これが重要な理由

CMEなどの取引所が「無料」データの範囲を見直し、再配布業者がそのコストを下流の顧客へ転嫁する中、市場データの利用状況を積極的に管理しない企業は、請求額が今後も増え続けることを想定しておく必要があります。Alpha Analiticaの見解は明快です。企業は取引所の料金設定を変えることはできませんが、自社が実際に利用するデータは管理できます。真のコスト削減の余地は、そこにあります。

「多くの企業は、市場データベンダーが定めた単一のモデルに縛られており、自社の市場観に合わせて調整する余地はほとんどありません。Math-Millを使用すれば、企業は必要に応じて補間モデルを切り替え、キャリブレーションの前提を調整できます。この柔軟性により、企業はコストを削減できるだけでなく、分析を他社のモデルではなく自社のプライシング・モデルに沿ったものに保つことができます」とAlpha Analiticaの最高技術責任者（CTO）Al Cabriniは述べました。

Alpha Analiticaについて

Alpha Analiticaは、投資データに関する深い専門知識を生かし、業界で最も複雑な市場データの課題を解決します。Alpha Analiticaは、アルゴリズム取引に関する数十年の経験と、複雑な各種データに関する高度な専門知識を基盤に、Math-MillやReference-Hubを含む各社のニーズに合わせたソリューションを構築し、金融機関がデータへのアクセスやパフォーマンスを損なうことなく、市場データおよびデータガバナンスのコストを削減できるよう支援しています。Alpha Analiticaはフロリダ州マイアミに本社を置き、オンタリオ州トロントにオフィスを構えています。

詳細については、AlphaAnalitica.comをご覧いただくか、calendly.com/alphaanalitica/new-meetingでデモをご予約ください。

1 https://www.waterstechnology.com/data-management/7952957/cme-rankles-market-data-users-with-licensing-changes

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/3007541/Alpha_Analitica__Logo.jpg

SOURCE Alpha Analitica