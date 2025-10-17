AMI、Fujitsuと提携し、比類なき性能と効率を実現する次世代ArmベースのCPU「FUJITSU-MONAKA」を提供

アトランタ, 2025年10月17日 /PRNewswire/ -- AMI®は、最新のコンピューティング向けダイナミックファームウェアの世界的リーダーとして、Fujitsu®の新たな次世代Arm®ベースのプロセッサ「FUJITSU-MONAKA™」におけるファームウェア供給および開発パートナーに選定されたことを発表しました。今回の協業により、真にグローバルな業界リーダーが結集し、今までにない計算能力と効率を備えた新しい高性能サーバープラットフォームを実現します。

「独立系ファームウェアベンダーとしてAMIを採用することで、FUJITSU-MONAKAプロジェクトは、AMIが数十年にわたり培ってきたファームウェア分野でのリーダーシップと革新性、さらにArm Total Designエコシステムの主要メンバーとしての地位から恩恵を受けることになります。このパートナーシップにより、この画期的なプロジェクトにおけるファームウェア統合が、高性能で持続可能なハイブリッドAIおよびHPCコンピューティングインフラを実現するという重要な目標を達成できることを確実にします」と、Fujitsu先端技術開発本部本部長であるNaoki Shinjo氏は述べています。

FUJITSU-MONAKAプラットフォーム向けにファームウェアおよび開発支援を提供する機会について、AMIのSVPであるSrivatsan Ramachandran氏は、以下のようにコメントしています。「これはAMIがAIとHPC分野の業界リーダーと再び協業する絶好の機会です。FujitsuはAMIにとって信頼できる極めて重要なパートナーであり、当社は40年にわたるファームウェアの経験をこの魅力的なプロジェクトに活かせることを大変うれしく思います。FUJITSU-MONAKAは、消費電力と計算性能のバランスを取りながら、データセンターの持続可能性を実現するための重要な一歩であると考えています。」

Fujitsuは、すべての人々にとってより環境に優しい未来の実現に深く取り組んでいます。その理念のもと、FUJITSU-MONAKA CPUは、卓越した電力効率により競合プロセッサを大きく上回る性能を発揮し、Arm CCAによるセキュリティ強化と高い信頼性を両立させることが期待されています。FUJITSU-MONAKAのビジョンは、将来の最も高効率なデータセンターにおけるAI、HPC、ハイブリッドワークロードをクリーンに駆動することです。このシステム設計は、電力効率と計算能力の両面で、データセンターハードウェアの新たなベンチマークを打ち立てることになるでしょう。

[1] FUJITSU-MONAKA

FUJITSU-MONAKAに適用されているこの新技術は、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の助成を受けたプロジェクトで得られた成果に基づいています。

AMI はAMI US Holdings, Inc. の登録商標です。Arm® はArm Limited の登録商標です。その他の商標および登録商標は、米国およびその他の国においてそれぞれの所有者に帰属します。

AMI について

AMIは、モダン・コンピューティングにおけるファームウェアの革新を担っているものです。セキュリティ、オーケストレーション、管理機能の分野で世界的なリーダーであるAMIは、オンプレミスからクラウド、エッジまでの世界中のコンピューティング・プラットフォームを支えています。AMIの業界をリードする基盤技術と揺るぎないカスタマー・サポートにより、ハイテク業界の著名なブランドとの強固なパートナーシップが構築され、イノベーションが加速してきました。

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/1327926/AMI_Logo2023.jpg

SOURCE AMI