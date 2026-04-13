Analytic Edge、TikTokの測定分野のバッジパートナーに認定

シンガポール, 2026年4月13日 /PRNewswire/ -- AIを活用したマーケティング分析ソリューションを提供するAnalytic Edge（C5i傘下企業）は、Media Mix Modeling（MMM）に特化した測定カテゴリーにおいて、正式なTikTok Marketing Partnerとして認定されたことを発表しました。この認定は、Analytic Edgeの高度な測定能力を示すとともに、広範なマーケティングエコシステムにおけるTikTokの貢献について、正確でリアルタイムなインサイトを求めるブランドにとっての分析パートナーとしての地位をさらに強化するものです。

TikTokのBadged Measurement Partnerとして、Analytic Edgeは今後、より正確で粒度の高いTikTok広告キャンペーンデータのメリットを顧客に提供できるようになり、マーケティングミックスにおけるTikTokの影響をより精緻に測定できるようになります。TikTokがさまざまな業界で重要なメディア投資プラットフォームとなる中、投資効果を最大化するために、TikTok広告キャンペーンのパフォーマンス測定を一層高度化する必要性が高まっています。Analytic Edgeは、これらのを世界中のクライアントに提供するため、TikTokのキャンペーンパフォーマンスデータを、自社独自のマーケティング・ミックス・モデリング・プラットフォームであるDemand Drivers™へ直接統合します。

このたびの発表について、C5i傘下企業のAnalytic EdgeでSVP兼BUヘッドを務めるDr. Santosh Nairは、次のように述べています。「Media Mix Modeling（MMM）に注力するTikTokの測定パートナーとして認定されたことを誇りに思います。これは、データに基づくマーケティングインサイトの提供におけるAnalytic Edgeの専門性と実績を裏付けるものです。このパートナーバッジにより、TikTokの豊富なキャンペーンデータを当社のMMMソリューションに直接取り込めるようになり、ブランドはマーケティング投資の全体的な効果を測定し、メディア支出を最適化し、より的確で自信を持った意思決定を行えるようになります。当社は、ますます複雑化するメディア環境への対応を顧客が進め、より優れた測定を通じて成長を実現できるよう、引き続き支援してまいります。」

このMMMバッジにより、Analytic Edgeの顧客は次のような主要な利点を得られます。

フルファネル測定 - ブランド認知からコンバージョンの押し上げ効果に至るまでのTikTokの役割を可視化し、さまざまなフォーマットにおけるTikTok投資の効果を正確に把握できます。

- ブランド認知からコンバージョンの押し上げ効果に至るまでのTikTokの役割を可視化し、さまざまなフォーマットにおけるTikTok投資の効果を正確に把握できます。 自動データ統合 - TikTokのMMM APIを活用した、シームレスでスケーラブルなデータ取り込みのメリットを享受できます。

- TikTokのMMM APIを活用した、シームレスでスケーラブルなデータ取り込みのメリットを享受できます。 高度な予測とインサイト- 予測モデリングを活用して将来のパフォーマンスをシミュレーションし、戦略的な計画立案に役立てられます。

今回の認定により、マーケティング測定におけるAnalytic Edgeの地位はさらに強固なものとなり、ブランドはTikTokへの投資効果を最大化しながら、変化する消費者行動、プラットフォームの動向、シグナル面の課題に対応できるようになります。

Analytic Edgeについて

Analytic Edgeは、C5iグループ企業として、AIを活用したマーケティング分析とインサイトを提供するグローバル企業です。同社は、高度なリアルタイム分析ソリューションを通じて、ブランドがより迅速で的確かつ費用対効果の高いマーケティングおよび営業上の意思決定を行えるよう支援しています。

Analytic Edgeは、独自技術を基盤に、SaaSまたはオンプレミスで利用可能なかたちで、マーケティング・ミックス・モデリング、収益成長管理、キャンペーンの増分効果測定、新製品投入の評価など、常時稼働型の分析機能を提供しています。また、直感的なポイントアンドクリック型ソフトウエアにより、高度な分析機能をチームや市場全体で利用しやすくし、拡張性も確保しています。

同社は、eコマース、モバイルアプリ、ゲーム、消費財、小売、自動車など幅広い分野のクライアント基盤を持ち、世界中の企業・組織を支援しています。

詳細はwww.analytic-edge.com をご覧ください。

メディア連絡先

Megha Chaudhry

C5iマーケティング&アライアンス管理担当シニアバイスプレジデント兼グローバルヘッド

O: +1 (425) 615 7474 | E: [email protected]

ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/2953747/C5i_Analytic_Edge_Logo.jpg

SOURCE Analytic Edge (a C5i company)