AnySearch、次世代AIの担い手を支援する学生・開発者向けプログラムを開始

北京、2026年7月26日 /PRNewswire/ -- AnySearchは、AnySearchのAI検索インフラを無料で利用できる世界規模の取り組み「学生・開発者向けプログラム（Student & Developer Program）」を正式に開始しました。このプログラムは、学生や開発者が学術研究を進め、オープンソースプロジェクトに貢献し、AIを活用した次世代アプリケーションを構築できるよう支援することを目的としています。

AIの進化に伴い、アプリケーションは単純な情報検索から複雑なタスクの実行へと移行しつつあります。AIエージェントというアプローチが主流になりつつあり、その基盤となっているのは、信頼性の高い情報へのリアルタイムアクセスです。しかし、多くの学生や経験の浅い開発者は、こうした機能を実現するために必要な安定性と信頼性を備えたインフラを確保することに苦労しています。

AnySearchは、新たな「学生・開発者向けプログラム」を通じてAIイノベーションにかかるコストを引き下げ、より多くの開発者が、アイデアを迅速に検証し、アプリケーションのプロトタイプを作成し、新たに形成されつつあるAI活用型エコシステムに貢献するために必要な情報へアクセスできるようにすることを目指しています。

AnySearchの創業者兼CEO、Xue Guanqunは、次のように述べました。「AIの進歩は、単により優れたモデルを開発することだけではありません。そうしたモデルを実社会で役立つソリューションへと変えられる開発者の手に届けることが重要です。このプログラムを通じて、初期構想の検討段階でも、本番環境に投入可能な製品をリリースする段階でも、世界中の学生や開発者がAI活用に必要な基盤的サポートを、できる限り簡単に受けられるようにしたいと考えています。そうすることで、AIイノベーションを共に加速させることができます。」

AnySearchは、AI時代に向けた検索インフラを構築しており、AIエージェントに、タイムリーかつ検証可能な情報への一元的なアクセス手段を提供しています。開発者は、API、MCP、スキルベースのインターフェースを介してAnySearchをエージェント、ワークフロー、スマートアプリケーションに統合できます。これにより、AIシステムは、タイムリーで正確かつ完全に追跡可能な情報を検索し、タスクを確実に実行できるようになります。これまでに世界中の20万人を超える開発者がAnySearchを利用しており、検索リクエストの累計は2,000万件を超えています。

「学生・開発者向けプログラム」は、AnySearchのグローバル・エコシステム戦略における重要な一歩となります。世界中の大学生、AI開発者、オープンソースへの貢献者を対象とするこのプログラムでは、認証済みユーザー1人につき1日2,000回分の無料検索枠が提供されます。参加者は、この無料利用枠を、学術研究、授業課題、AIアプリケーションのプロトタイプ作成、オープンソース関連の調査に利用できます。

AnySearchは、AIの次なる発展段階が、より高性能なモデルだけでなく、検索、データアクセス、ツール環境などの基盤機能の並行開発によっても形作られると考えています。同社は、AI検索インフラを開放することで、開発者にとっての障壁を引き下げ、より多くのAI実験を実運用につなげることを目指しています。

SOURCE AnySearch