Appianが組み込まれたAIを進化させ、エンタープライズ成果の大規模実現を支援

エージェント型オートメーションとAI支援型仕様駆動開発の新機能で、複雑な業務を変革

米フロリダ州オーランド, 2026年5月20日 /PRNewswire/ -- Appian（Nasdaq: APPN）は本日、Appian Platformの機能強化を発表しました。新たに、AI支援型の仕様駆動開発（Spec-Driven Development: SDD）と、エージェント向けModel Context Protocol（MCP）統合が追加されます。AppianはAIをプロセスの中に組み込むことで、AI活用における主要な課題である「データの分断」と「信頼性・統制の欠如」を解消します。プロセスモデルが構造を提供することで、安全かつ大規模に成果を実現できるようになります。

AIエージェントの進化により、より高度で協調的な業務を実現

AppianのAIエージェントは、優れた構造、コンテキスト、ガードレールを備えることで、よりスマートで安全かつ効果的に機能します。AppianはAIエコシステム全体における相互運用性をさらに強化しています。Model Context Protocol（MCP）のような強力な標準規格を採用することで、Appianのエージェントは外部エンタープライズシステムと安全に連携できるようになります。また、サードパーティ製AIエージェントも、エンタープライズデータへの統合的な読み書きアクセスを実現するAppian独自のデータファブリックなど、強力なAppianツールを活用できるようになります。

さらにAppianは、ユーザーがエージェントのパフォーマンスを追跡し、その記憶（メモリー）をプロセス横断で活用できる機能を提供することで、エージェント学習を進化させています。これにより、意思決定の精度向上を支援します。今後はさらに、AIに対して最適化すべき目標をガイドとして与え、安全に適用可能な改善提案を推奨させることも可能になる予定です。

お客様にとっての価値

世界的なヘルスケアリスクマネジメントプロバイダーであるGlobal Excel Managementは、Appianを活用してAIによる請求業務プロセスの変革を進めています。

Global Excel ManagementのSVP, Global Technology ServicesであるPascal Tanguay氏は次のように述べています。

「当社のデジタルトランスフォーメーションの一環として、AI機能を活用した技術革新により、断片化されたワークフローから高度に統合されたオペレーションへと請求業務プロセスを進化させています。Appianによって、当社のプロセスは統合されます。受付から査定まで、先進技術により重複作業を削減し、チームメンバーの業務の複雑さを軽減します。これにより、請求業務プロセスの一貫性を確保し、より効率的かつ正確に完了できるようになります。」

コンテキストがエージェントに共通のビジネスデータ言語を提供

高度なエージェント機能を支えるため、Appianは業界をリードするデータファブリックをさらに強化しています。Appianのデータファブリックは、統合メタデータモデルを提供するよう拡張され、エージェントがシステム間で情報がどのように構造化・接続されているかを、より明確なコンテキストとして理解できるようになりました。

また、業界をリードするデータプラットフォーム支援への取り組みの一環として、AppianはSnowflakeとの技術提携を開始します。これにより、AIオーケストレーションレイヤーとしてのAppianと、SnowflakeのAI Data Cloudが統合され、データ集約、モデル学習、プロセスオーケストレーションを組み合わせることで、即時的なビジネス価値を実現します。AppianデータファブリックとSnowflake間のMCP対応ダイレクト統合により、エージェントは企業のコンテキストを深く取得できるほか、Snowflake Cortex AIと直接連携し、データに基づく高度な意思決定を推進できるようになります。

SnowflakeのAI Vice PresidentであるBaris Gultekin氏は次のように述べています。「企業に必要なのは、さらなるAI実験ではなく、ガバナンスされたデータ上で実際のビジネス成果を生み出すAIです。当社ではAppianのプロセスオーケストレーションとデータファブリックをSnowflake AI Data Cloudと組み合わせることで、業務フローの中に直接インテリジェンスを組み込んでいます。両社の連携により、エージェントはCortex AIを通じて信頼できるデータへアクセスし、コンテキストに基づいて行動しながら、ビジネス全体に測定可能なインパクトをもたらす、安全なエンタープライズグレードのAIを実現できます。」

AI支援型の仕様駆動開発

AI支援型の開発はコーディングのあり方を大きく変革しました。しかし、ミッションクリティカルな業務には、単に高速で低コストなコード以上のものが求められます。AppianはAI支援型開発に「構造」をもたらします。その構造がなければ、AI生成のコードはビジネス価値ではなく、コンプライアンス上の問題や改善すべき技術課題を生み出してしまう可能性があります。

Appianは新たに、AI支援型の仕様駆動開発を提供します。AIがレガシーアプリケーションから詳細な仕様を抽出し、明確なビジュアルプランを生成します。このプランにより、UI、データモデル、プロセスフローを可視化しながら、迅速かつ反復的な業務改善を実現できます。また、人間の監督下で動作するAI開発エージェントが、仕様に基づいてタスクを遂行することで、開発スピードを加速し、手戻りを削減します。

新たなDeveloper MCP Serverにより、企業はClaude CodeやKiroなど、任意のAI開発ツールを使用してAppianアプリケーションを構築、更新できるようになります。Appianは幅広いAIモデルをサポートし、開発チームが好みの環境で作業できる柔軟性を提供します。これらの機能強化により、AI支援型開発のスピードと開発生産性を実現しながら、エンタープライズグレードの統制を提供します。

AppianのChief Technology Officer兼FounderであるMike Beckleyは次のように述べています。「Appian Composer、Agents、そしてAppian MCP Serverは、信頼できるエージェント型プロセスオーケストレーションとアプリケーションモダナイゼーションを実現します。Composerは、Appianのエージェント型オーケストレーションとData Fabricを補完する存在であり、対話型で反復型の新しい仕様駆動開発ツールを提供します。その基盤となるAppian Composerは、Appianの新しいオープンMCP上に構築されています。これは、要件、アプリケーション、データエンティティ、ロジック、ワークフロー、セキュリティ／ガバナンスルール、統合、複数オブジェクト間の依存関係など、アプリケーション資産全体をモデル駆動で表現するものです。これらが開発者やAIエージェント向けのコンテキストとして提供されることで、安全な進化と最適化が可能になります。」

本日発表されたこれらの機能強化は、Appian World 2026で公開され、今後のリリースで提供開始予定です。詳細は www.appian.com/jpをご覧ください。

Appianについて

Appianは、プロセスオートメーション技術を提供するソフトウェア企業です。大企業および政府・公共機関における複雑な業務プロセスの自動化をご支援します。Appianのプラットフォームは、高い信頼性とエンタープライズ規模に対応するスケーラビリティを特長とし、世界で広く採用されています。当社は25年以上にわたり業務プロセスの自動化に取り組み、エンタープライズ業務に関する豊富な知見を活かして、お客様のビジネスの業務効率化とガバナンス強化を実現しています。詳しくは、appian.com/jpをご覧ください。[Nasdaq: APPN]

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SOURCE Appian