ASEAN 2026の公式パートナーであるGCash、キャッシュレスの利便性と金融包摂を地域最大の指導者の集まりの中心にもたらす

ラプ＝ラプ市、フィリピン、2026年5月14日 /PRNewswire/ -- フィリピンの大手金融技術プラットフォームであるGCashは、公式パートナーとして第48回 ASEANサミットを支援し、地域最大の指導者会議にキャッシュレスの利便性と金融包摂をもたらすことを誇りに思います。

セブ島ラプ＝ラプ市で開催されたこのサミットは、11カ国の加盟国の首脳が一堂に会し、主要な地域問題について討議・決定する、今年度の地域圏の最高レベルの会議のひとつです。

GCash joins ASEAN’s official partners to bring cashless convenience and financial inclusion to the heart of the largest ASEAN gathering in Cebu, the 48th ASEAN Summit.

「フィリピンのASEAN議長国として大きな役割を果たすことができ、大変光栄に思います。ASEANとのパートナーシップは、グローバルな舞台でフィリピンのイノベーションを紹介し、フィリピンがいかにして、より統合されたデジタルASEAN地域の実現を牽引しているかを示す絶好の機会となります」と、GCash for BusinessのゼネラルマネージャーであるPaul Albanoは述べています。

パートナーズ・パビリオンでは、GCashがサポートするブースが設けられ、インテリア雑貨、洋菓子やスイーツ、手織りの工芸品、チョコレート、乳製品や食品、地元で作られたお土産や手工芸品などを扱うセブ島の零細起業家が出展しました。

「パビリオン内のMSMEマーケットプレイスを支援し、セブ島の零細起業家のためのキャッシュレス決済を実現することで、デジタル金融包摂がいかに具体的な現実世界への影響をもたらすかを示しています」とAlbanoは付け加えています。

このブースは、製品のデモだけでなく、GCash for Businessに新規加盟店を登録し、ますますキャッシュレス化が進む経済の中で、デジタルツールがいかに地元企業の成長と規模拡大に役立つかを紹介することで、中小企業のデジタル化を促進することを目的としています。

「私たちは、セブ島の零細起業家にキャッシュレス決済を提供することで、MSME市場に力を与えています。地元の業者が大手小売業者と同じように簡単にデジタル決済を受け入れることができれば、それがデジタル金融包摂の実践といえます」と、Albanoは付け加えています。

GCashは、サミットで開催された主要なサイドイベントに参加し、デジタルトランスフォーメーションに関する議論に加わるとともに、地域全体での金融サービスへのアクセス拡大を推進しました。

「Navigating Our Future, Together,（共に未来を切り拓く）」をテーマとするこのサミットは、ASEAN議長国の一環として、今月フィリピン・セブ島のラプ＝ラプ市で開催されました。

このイベントには、ASEAN全11カ国の首脳、数千人の代表団、関係者、国際メディアが集まりました。

議論は、経済統合、持続可能性、デジタル協力といった広範なテーマに加え、エネルギー安全保障、食料安全保障、地域の安定、およびASEAN市民の保護を中心に展開されました。

ASEANに関する詳細は、https://asean2026.gov.phをご覧ください。

Myntについて

Myntは、フィリピンで初めてかつ唯一の50億ドル規模のユニコーン企業です。同社はモバイルマネー、金融サービス、テクノロジーを通じて金融包摂を加速させることに注力するモバイル金融サービスのリーダーです。Myntは、フィリピンでNo.1のファイナンススーパーアプリであるGCashのモバイルウォレットを運営するG-Xchange, Inc.や、フィリピン人がマイクロローンやビジネスローンを利用できるようにする技術ベースの融資会社であるFuse Financing, Inc.などの企業ポートフォリオを運営しています。

Myntはフィンテック事業を通じて、国連の持続可能な開発目標（SDGs）、特に安全・安心、金融包摂、多様性、公平性、包摂、気候変動とその影響と闘うための緊急行動を重視する国連SDGs5、8、10、13をそれぞれ支持しています。

SOURCE GCash