Audi グループとUSTが戦略的パートナーシップを形成UST、イタルデザインの株式過半数を取得

Audi CTOGeoffrey Bouquot氏：「UST は、イタルデザインの堅固な基盤を強化しつつ、新たな市場機会を開くための理想的なパートナーです。」

Automobili Lamborghini S.p.A. は、Italdesign Giugiaro S.p.A. の持分を引き続き保有します。

UST とItaldesign は、相補的な専門性を結集し、長期的かつ持続可能な成長を実現するために協働していきます

ドイツ・東京、インゴルシュタット、イタリア・モンカリエリ, 2025年12月12日 /PRNewswire/ -- Audiグループは、AI を活用したテクノロジー、デザイン、エンジニアリングに特化したグローバル変革企業である UST と戦略的パートナーシップを締結します。米国カリフォルニア州アリソビエホに本社を置く UST は、イタルデザインの株式過半数を取得する契約に署名しました。Italdesignの現親会社であるLamborghiniはAudiグループの一員であり、引き続き重要な持分を保有します。その結果、Audiは今後も長期的にイタルデザインの戦略的パートナーであり続けるとともに、同社にとって重要な顧客であり続けます。

UST によるイタルデザインの過半数取得は、UST が持つ自動車工学、人工知能、ソフトウェア定義型車両開発、デジタルエコシステム設計の専門性と、イタルデザインが蓄積してきた車両・プロダクトデザイン、エンジニアリング、試作、小規模量産、自動車エレクトロニクスに関する深い知見を融合させる、強力なパートナーシップを生み出します。両社が協力することで、初期コンセプトやデザインから、ハードウェアおよびソフトウェア開発、さらには生産システムに至るまで、包括的かつ統合されたサービスを提供できるようになります。この統合された能力は、完全にモダンでデジタル対応の車両開発を支援するために設計されています。

さらに、UST とイタルデザインは、この統合的なアプローチをグローバル規模へと拡大する意向です。UST は、30 か国以上に広がる自社のグローバル拠点を活用し、イタルデザインが国際的な存在感を拡大できるよう支援します。新たな過半数株主として、UST はイタルデザインのイタリアの伝統やデザイン文化、従業員の才能を尊重しつつ、それらをさらに発展させながら、事業運営の責任を担います。

Audiは今後もイタルデザインにとって重要な長期パートナーであり続け、50年以上にわたりイタルデザインの評価を築いてきた分野における継続性と協業関係を保証します。Italdesignは、2010年からフォルクスワーゲングループの一員となっています。本取引は、規制当局の承認を条件としています。UST とAudiグループは、投資額やその他の契約内容を公開していません。

AUDI AG 技術開発担当取締役会メンバー、Geoffrey Bouquot氏: 「Italdesignは長年にわたり、デザインからプロトタイプ開発、量産開発に至るまでの専門性を提供し、当社の開発ネットワークにおいて信頼できるパートナーであり続けてきました。新たなオーナーシップ体制のもとでも、当社の協業が引き続き成功を牽引し、優れた成果をもたらすと確信しています。UST は、Italdesignの堅固な基盤を強化しつつ、新たな市場機会を切り開くうえで理想的なパートナーです。私たちは協力し、Italdesignが今後も自動車デザインおよびエンジニアリング分野におけるイノベーターであり続けることを目指しています。」

UST 最高経営責任者、Krishna Sudheendra氏: 「Italdesignは、世界のモビリティ体験のあり方を形作ってきており、その卓越したデザインの伝統は世界的に高く評価されています。私たちは、この次の章を共に歩み始めるにあたり、当社に寄せられた信頼に心より感謝しています。私たちの役割は、Italdesignのビジョンを支援し、その伝統を尊重しながら、チームが成長を続けられるよう新たな能力をもたらすことです。私たちは、ItaldesignやAudi グループ各社のパートナーと肩を並べて協働し、次の未来を共に築いていくことを楽しみにしています。」

Italdesign Giugiaro S.p.A. 最高経営責任者、Antonio Casu氏: 「このパートナーシップは、関係するすべての当事者に利益をもたらすものです。これにより、Italdesignは新たな市場におけるサービスポートフォリオの拡大を加速させ、さまざまな国際市場での浸透をより一層深めることが可能になります。Italdesignは、自動車分野のみならず、その他の高度技術産業分野においても、世界初のハードウェアとソフトウェアのフルインテグレーターとなることを目指しています。」

UST 最高執行責任者、Gilroy Mathew氏: 「今回の買収は、車両デザインおよび製造におけるイタルデザインの名高い伝統と、車載エレクトロニクス、組込みシステム、AI に関する UST の専門性を融合させることで、モビリティ分野を変革するという当社の大胆なビジョンを反映するものです。象徴的なデザインの卓越性と高度なデジタルエンジニアリングの融合により、当社は自動車イノベーションの最前線に立つことになります。これには、次世代の製品設計、シミュレーション、車載エレクトロニクス、コネクティビティ、ADAS、そしてハイパーパーソナライゼーションが含まれます。私たちは、自動車イノベーションの未来を牽引する立場にあります。私たちは協力して、グローバルOEM各社とともに、ソフトウェア定義型車両（SDV）時代への進化を加速させていきます。」

Audiグループについて

Audiグループは、プレミアムおよびラグジュアリーセグメントにおいて最も成功している自動車・二輪車メーカーの一つです。Audi、Bentley、Lamborghini、Ducatiの各ブランドは、13か国にある22の拠点で生産を行っています。Audiとそのパートナーは、世界100以上の市場で事業を展開しています。2024年12月31日時点で、Audiグループには8万8,000人以上が勤務しており、そのうち5万5,000人超がドイツの AUDI AG で働いています。魅力的なブランドと数多くの新モデルを備え、同グループは持続可能で完全にネットワーク化されたプレミアムモビリティの提供者となるべく、その道を着実に歩み続けています。詳細については、www.audi.com/enをご覧ください。

ITALDESIGNについて

Italdesignは、デザイン、エンジニアリング、製造の分野で活躍するグローバル企業であり、自動車分野における顧客中心かつ方法論に基づく革新的アプローチで高い評価を得ています。同社は真のシステムインテグレーターとして機能しており、自動車業界における数少ないワンストップサービス提供企業の一つです。Italdesignは、イタリア・トリノ県モンカリエリに本社を置き、ピエモンテ州の"ビークルバレー"の中心で、10の海外拠点に 1,300 名を超えるプロフェッショナルを擁し、57 年以上にわたりモビリティ、プロダクト、交通デザインの未来を形作ってきました。同社は、コンセプト段階から量産に至るまで、エンドツーエンドで垂直統合されたソリューションを提供しています。自動車分野を中心に、Italdesignの多分野にわたるチームは、既存の有力ブランドから新興企業に至るまで幅広い企業のプロジェクトを手がけ、最先端の手法とツールを用いて新製品の工業化を支援しています。

自動車分野で培われたレガシーに加え、100台以上のショーカーおよび研究開発プロトタイプ、さらに300を超える量産モデルを世に送り出してきた実績を持つ同社は、インダストリアルデザイン部門においても1,000点以上の産業・交通関連デザイン製品を開発してきました。これらは、消費財から業務用機器、公共交通ソリューションに至るまで多岐にわたります。詳細については、www.italdesign.it をご覧ください。

