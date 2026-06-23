AutoFull、冷却・加熱シート搭載の世界初マッサージゲーミングチェアでIEMケルン・メジャー2026（IEM Cologne Major 2026）を支援

ドイツ・ケルン、2026年6月24日 /PRNewswire/ -- IEMケルン・メジャー2026（IEM Cologne Major 2026）は6月21日に閉幕し、激戦の末、Team FALCONSが優勝しました。ESLプロツアー2026–2027（ESL Pro Tour 2026–2027）の公式ゲーミングチェアパートナーとして、AutoFullは大会全期間にわたる座席サポートを提供し、プロ選手に、同社の最新フラッグシップモデルである冷却・加熱シート搭載の世界初マッサージゲーミングチェアを用意しました。対象モデル：M6 Ultra+ 2.0 Shiatsu Massage Gaming ChairおよびM6 Ultra 2.0 Ergonomic Gaming Chair。

AutoFull Powers IEM Cologne Major 2026 with World-First Massage Gaming Chairs Featuring Cooling & Heating Seat

AutoFullは2026年4月、ESLプロツアー（ESL Pro Tour）のゲーミングチェア公式パートナー契約を正式に締結し、同契約はインテル・エクストリーム・マスターズ（Intel Extreme Masters）、ESLプロリーグ（ESL Pro League）、ESLチャレンジャーリーグ（ESL Challenger League）を含む2026～2027シーズンの主要イベントを対象としています。ケルン大会に先立ち、AutoFullはIEMリオ（IEM Rio）およびIEMアトランタ（IEM Atlanta）もサポートし、世界のeスポーツ競技シーンで強い存在感を確立しました。

「ESLプロツアー2026–2027（ESL Pro Tour 2026–2027）シーズンを公式ゲーミングチェアパートナーとして支援できることを、大変光栄に思います。トップクラスのeスポーツ選手には、長時間にわたる試合中も持続的な集中力と持久力が求められます。当社のプロ仕様のシーティング技術を通じて、こうした世界トップクラスの選手が最高のパフォーマンスを発揮できるよう支援することを目指しています」と、AutoFullの創業者であるAnna Dingは述べています。

「また、ブランドアンバサダーであるNiKo選手が先日のメジャー選手権で優勝という偉業を成し遂げたことを、大変誇りに思います。この快挙は、トップレベルのeスポーツ競技を支える献身、忍耐力、そして卓越性の追求を体現するものです。」

AutoFullの人間工学に基づくゲーミングチェア2モデルであるM6 Ultra+ 2.0 ShiatsuとM6 Ultra 2.0は、プロ仕様の人間工学設計と、高いパフォーマンスを求めるユーザーに合わせた機能を兼ね備えています。

AutoFull M6 Ultra+ 2.0は、プロ仕様の3D指圧式背中・脚マッサージシステム、デュアルファン換気とグラフェン加熱を備えた温度制御クッション、適応型の動的腰部追従機能、720°メカニカルアームレスト、伸縮式フットレスト付き160°リクライニングを組み合わせています。

AutoFull M6 Ultra 2.0も、換気・加熱・マッサージ一体型システム、脊椎の自然なカーブに沿う6方向適応型腰部追従機能、雲のように非常に柔らかな首元サポートを実現する3D ErgoCloud Neck Pillow、720°多方向アームレスト、快適性を高める90°～160°リクライニングを備えています。

大会後、両フラッグシップモデルは、プライムデー（Prime Day）期間中、AutoFull公式ウェブサイトおよびAmazonストアで特別価格にて販売されます。

AutoFullについて

2014年に設立されたAutoFullは、高性能なゲーミング環境を提供するeスポーツブランドです。同社はこれまで世界各地で開催された約2,000のトーナメントに参加し、世界中のeスポーツチームやコミュニティーを支援してきました。

詳細については、https://www.autofull.comをご覧ください。

問い合わせ先：Summer、[email protected]

SOURCE AutoFull